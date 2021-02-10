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Esenyurt'ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü
Esenyurt'ta bir genç, küfürleştiği çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
|10 Şubat 2021 07:52
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Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta meydana geldi. İddialara göre, Berat Çağlak (19) isimli genç olaydan iki gün önce küfürleştiği iddiasıyla kavga ettiği çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki U.T. İle sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan arbede de Çağlak çocukluk arkadaşı U.T'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çağlak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çağlak'ı öldüren çocukluk arkadaşı polisin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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