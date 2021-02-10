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Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak

Ticaret Bakanlığı kura usulüyle 70 koruma ve güvenlik görevlisi, 45 beden işçisi olmak üzere toplamda 115 işçi alımı yapacaktır
 10 Şubat 2021 08:55
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Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15.02.2021-19.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen, posta ya da e-posta yolu ile başvuru alınmayacaktır.

İlanda yer alan hizmet türlerinde Türkiye genelinden başvuru alınacak olup, istihdam edilecek işçiler; En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olması gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı illerinde alım gerçekleştirilecek

Beden İşçisi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı illerinde alım gerçekleştirilecek.

İlanın detaylarına ulaşmak için tıklayınız

Memurlar.Net
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