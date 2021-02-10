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İstanbul'da simide zam geldi

İstanbul'da 100 gramlık simidin fiyatı yüzde 25 artarak, 2 liradan 2.5 liraya yükseldi. Odadan gelen tarifeyi uygulamaya başladıklarını söyleyen simitçiler, maliyetlerin arttığını dile getiriyor
 10 Şubat 2021 08:01
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İstanbul'da simide zam geldi

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: İstanbul'da sokak simidinin fiyatı 2.5 liraya yükseldi. Daha önce 2 liraya satılan 100 gramlık sokak simidi, yüzde 25 zamlandı. Simit üreticileri, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (İSTESOB) gelen tarifeyle yeni fiyata geçtiklerini açıkladı. Simit üreticileri geçen yıldan bu yana un fiyatlarında yüzde 50'yi aşkın, susam fiyatlarında ise yüzde 20-25 düzeyinde artış olduğunu belirtirken, elektrik, su giderlerinde de artış olduğunu ifade etti. 2.5 liralık fiyatın geçen yıl belirlendiğini söyleyen simit üreticileri, yeni tarifeye geçildiğini kaydetti.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, geçen yıldan bu zamana kadar un fiyatlarında yüzde 50 artış olduğunu belirtti. Susamın ithal edildiğine değinen Çetin, "Susam fiyatlarında da yüzde 20-25 düzeyinde bir artış var. Fırınlarda 2 liraya satılıyor simitler. Fakat simitçilerin ve fırıncıların yaptığı simitler farklı oluyor. Fırınlar ekmeklik undan, simitçiler simit unundan yapıyor" diye konuştu.

Maliyetler arttı

Boğazkesen Simit Fırını yetkilisi, Beyoğlu'nda fiyatların 2.5 lira olduğunu belirterek, bölgelere göre fiyatların değiştiğini ve fırınların bir kısmının uyguladığını bir kısmının ise daha düşük fiyatlardan sattığını söyledi. Yetkili şöyle anlattı: "Un ve susam fiyatları arttı. Salgın öncesi un 70-75 liraydı bugün ise 145-150 lira oldu. İşçi maliyetleri, doğal gaz, elektrik, su faturaları arttı. Fiyat tarifesi yeni çıktı, fiyatlar yavaş yavaş artacak. Aslında geçen yıl bu zammı uygulamamız gerekiyordu. Fakat salgından dolayı sokağa çıkma yasakları da gelince pek zam yapılamadı."
Canlar Simit Fırını yetkilisi ise, "50 kilogramlık unun fiyatı 180 liraya çıkıyor. Susamın tonu 7 bin liraydı şimdi 15 bin lira. Mayanın fiyatı arttı. 18 litre ayçiçek yağı 70 liraydı şimdi 250 liraya satılıyor. Maaş, sigorta, kiralar, faturalar var. Fiyatlar artıyor ama iş yok ki, yüzde 10 kapasiteyle çalışıyoruz" dedi.

Sektörden talep geldi

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (İSTESOB) yapılan açıklamaya göre, 100 gramlık simitin 2.5 lira olmasına yönelik geçen yıl sektörden bir zam talebi geldi. Maliyetlerin artması nedeniyle yeni tarifeye geçmeye başlandığı belirtilirken, 1.75 ila 2.5 lira arasında satış yapıldığı ifade edildi.

Ankara ve İzmir'de 2 lira!

İzmir ve Ankara'da 100 gramlık simit de 2 liradan tüketiciye sunuluyor. 1.75 liradan satılan simit yüzde 14 artış ile 2 liraya çıktı. Esnaf odaları, artan maliyetler nedeniyle simitlere zam yapıldığını ifade ediyor.
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