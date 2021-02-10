FETÖ mağdurundan 'Vefa' operasyonu
|10 Şubat 2021 08:05
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Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre:
56 isim belirlendi
Kendisi de bir FETÖ mağduru olan eski Askeri Yargıtay üyesi, Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen "Vefa Operasyonu" soruşturması kapsamında, 2006-2014 yılları arasında örgüt üyesi askeri personelin işkence ve mobbigleriyle 780 öğrencinin dilekçe vererek okulu bıraktığı tespit edildi.
Öğrencilerin 15 yıllık revir kayıtları komutanlıktan istendi ve raporlar bilirkişi tarafından incelendi. Soruşturma kapsamında dinlenen mağdurlar da, saatlerce güneşin altında yerde süründürüldüklerini, cansız nesnelere selam verdirildiğini, saatlerce Çin oturuşu yaptırıldığını söyledi. Müştekilere mobbing uygulayarak işkence yaptığı, örgütlü ve planlı bir şekilde bu suçların işlenmesine göz yumup örgütle ilgisi olmayan askeri okul öğrencilerinin Hava Harp Okulu'ndan ayrılmalarına neden olan 56 isim tespit edildi.
Tespitlerin ardından ihraç albaydan yarbaya, yüzbaşıdan aktif teğmene kadar haklarında gözaltı kararı verilen 56 ismin yakalanması için İstanbul merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi. 32 kişinin gözaltına alındığı "Vefa" adı verilen operasyonda sekiz kişinin yurtdışında firarda olduğu tespit edildi. Halen FETÖ soruşturmalarından cezaevinde bulunun altı şüphelinin bulunduğu, bu şüpheliler arasında eski Tümgeneral Fethi Alpay, eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan Binbaşı Taner Berber ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalama emrini veren eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı olduğu belirtildi. Soruşturmada adresinde bulunamayan 10 ismin ise hala arandığı öğrenildi.
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