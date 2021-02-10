'Eksik kadro aşılamayı yavaşlatıyor'

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Dr. Eryazğan, 15 yıldır aile hekimliği birimlerinin Türkiye'de 3,5 milyonun üzerindeki bebeklik dönemi aşıları ve izlemleri yaparak yüzde 98'i aşan aşı oranlarının yakalanmasını sağladığını belirtti. Eryazğan, aile hekimlerinin bu başarı ile sağlık sisteminin yüz akı olduğunu ve olmaya da devam ettiğini kaydetti.

Yüzde 70'i yapılıyor

Aile hekimlerinin Türkiye'de 1.2 milyon gebenin izlemini, takibini bilfiil yaptığını hatırlatan Eryazğan, son 10 yılda anne-bebek ölümlerinin azaltılmasında aile hekimlerinin başarısının kabul edilmesini istedi. Eryazğan, şöyle konuştu:

"Aile hekimliği birimleri, 6 ay poliklinikler kapalı iken polikliniklerine devam eden tek sağlık kuruluşları oldu. Aile hekimleri bu üstün gayreti gösterirken, hastanelere olduğu kadar polikliniklere de Kovid-19 temaslı ve pozitif hastalar başvurdu. Ayrıca şu anda Kovid-19 aşılmasının yüzde 70'i aile hekimliğinde yapılıyor. Aile hekimlerinin çok fazla iş yükü ve pandemi savaşı varken, aile sağlığı çalışanı açığı da ülke genelinde yüzde 20'lere ulaştı. Pandemide aşılama yapan aile hekimliği birimleri eksik kadro ile çalışıyor, aşılama hızı yavaşlıyor."