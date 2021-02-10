1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elon Musk: 3. Dünya Savaşı'ndan önce Mars'a yerleşmeliyiz

Güney Afrikalı milyarder iş adamı Elon Musk, Mars'a şehir kurmaktan bahsederken dikkat çeken ifadeler kullandı. Musk, 3. Dünya Savaşı'ndan önce Kızıl Gezegen'e yerleşmek gerektiğini söyledi
 10 Şubat 2021 08:48
+Aa- Yazdır
Elon Musk: 3. Dünya Savaşı'ndan önce Mars'a yerleşmeliyiz

Söylediği her söz attığı her adım olay yaratan, dünya borsalarını yerinden oynatan Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu milyarder iş adamı Elon Musk, Mars projesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2050 yılına kadar Kızıl Gezegen'e 1 milyon insan göndermek isteyen 49 yaşındaki Musk, Mars'ta kurulacak koloninin kendi kendine yetebilir olması gerektiğini söyledi.

İnsanlığın dünya üzerindeki yaşamının süper yanardağ, gök taşı çarpması ya da devasa bir savaşla tehlike altına girebileceğini savunan Musk, eğer 3. Dünya Savaşı patlak verirse Mars'a sürdürülebilir bir şehir kurma şansının çok azalacağını aktardı.

'MALZEME GELMEZSE NE OLACAK?'

The Sun'ın haberine göre Musk, "Eğer Dünya'dan herhangi bir malzeme gelmezse Mars'taki yaşam ne olacak? 3. Dünya Savaşı'ndan önce ya da sonra Mars'ta kendi kendine yetebilen bir şehir yaratabilecek miyiz? Umarım böyle bir savaş asla olmaz. Ancak böyle bir şehir kurmak istiyorsak bunu savaştan önce denemeliyiz" dedi.

'MEDENİYETİMİZ GÜÇLÜ DEĞİL'

Pek çok sorunla karşı karşıya kalma ihtimali olduğunu belirten Musk, "Büyük bir savaş, bir süper yanardağ, gök taşı çarpması ya da kendi kendimizi yok edebiliriz. Medeniyetimiz şu anda çok da güçlü görünmüyor. Biraz cılız görünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İngiltere'de endişe verici bir koronavirüs mutasyonu daha bulundu
10 Şubat 2021 09:18		 Almanya'dan Zekeriya Öz'e 145 ülkede geçen pasaport
10 Şubat 2021 09:16
'Erdoğan, Macron'dan başarılı' diyen imamın evine baskın
10 Şubat 2021 09:03		 Twitter 2020'de zarar etti
10 Şubat 2021 08:58
Dünya Sağlık Örgütü ekibi korona virüsün kökenini açıkladı
09 Şubat 2021 22:48		 BAE, Mars yörüngesine uydu yerleştiren ilk Arap ülkesi oldu
09 Şubat 2021 20:50
Elon Musk'tan 100 milyon dolar ödüllü yarışma
09 Şubat 2021 18:24		 Çin, Clubhouse'u yasakladı
09 Şubat 2021 13:12
DSÖ'den korkutan AstraZeneca açıklaması: Etkisi minimum!
08 Şubat 2021 22:26		 İran aşı yarışına 'Razi Cov Pars' ile katıldı
08 Şubat 2021 15:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:05 - İşsizlik rakamları açıklandı10:01 - Belediye sözleşmeli personelinin izinleri ertesi yıla devredilecek mi?10:00 - Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti09:45 - Lokanta, kafe ve pastanelerde e-adisyon zorunlu hale geliyor09:34 - Güne başlarken döviz fiyatları09:32 - Telegram'da gündeme dair herşeyden haberin olsun
09:29 - FETÖ şüphelisi Merkez Bankası eski müfettişi dağ evinde yakalandı09:26 - 'Matematik problemi' gibi ihale iptal edildi09:25 - Yargıtay'dan emsal karar: Otomobili sıfırıyla değiştirin09:21 - İtirafçı general nasıl kurtuldu? 'Neriman'la takipsizlik almış09:18 - İngiltere'de endişe verici bir koronavirüs mutasyonu daha bulundu09:16 - Almanya'dan Zekeriya Öz'e 145 ülkede geçen pasaport
09:15 - Annesini sevgilisiyle görünce çılgına döndü, bıçağa sarıldı09:13 - Kar yağışı için geri sayım başladı. Sıcaklıklar 15 derece düşüyor09:12 - Savcıyı öldürmek isteyen Zabıt Katibi'nin 30 yıl hapsi istendi09:08 - Türkiye astronot yerine ne diyecek?09:04 - Soma davasında tutuklu sanık kalmadı,
09:03 - 'Erdoğan, Macron'dan başarılı' diyen imamın evine baskın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kritik 4 hafta başladı, bölgesel yasaklar geliyor
Vatandaşın gözü kulağı müjdede
YÖK'ten İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı için önemli karar
Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak
Kar yağışı için geri sayım başladı. Sıcaklıklar 15 derece düşüyor
Getir'in kurucusu 10 yıl sonraki hedefini açıkladı
FETÖ mağdurundan 'Vefa' operasyonu
10 Şubat 2021 tarihli 'HSK' kararı ile 1'inci dereceye yükselen hakim ve savcılar
Türkiye astronot yerine ne diyecek?
İşte LGBT savunucularını finanse edenler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fanzin 1
büyü yapmak 1
abdest 1
trt'nin çöpten nasıl yemek yenir belgeseli 2
bal porsuğu 1
06.02.2021 fenerbahçe vs galatasaray maçı 2
çöl kraliçesi 2
memurlar net sözlüğün linç ekibi 1
Lena chamamyan 1
luviler 1
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 115 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 46 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu Kaplıca Turizm 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Konya Derbent Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam