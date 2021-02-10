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Twitter 2020'de zarar etti

Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın 2020'deki geliri bir önceki seneye kıyasla yüzde 7 artarak 3.72 milyar dolara ulaşırken, şirket yıl genelinde 1.14 milyar dolarlık zarar etti.
 10 Şubat 2021 08:58
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Twitter 2020'de zarar etti

Türkiye'de temsilci atamamakta direten, bu yüzden de reklam hakkını kaybeden Twitter, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla 1,29 milyar dolara yükseldi. Şirket 2019'un dördüncü çeyreğinde 1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

ÖNCEKİ YILA ORANLA GELİRİ YÜZDE 7 ARTTI
Twitter'ın 2020 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 3,72 milyar dolara ulaştı. Sosyal paylaşım ağı 2019'da 3,45 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

SON ÇEYREKTEKİ KARI YÜZDE 87
Şirketin 2020'nin son çeyreğinde elde ettiği kar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artarak 222 milyon dolar oldu. Twitter'ın karı 2019'un son çeyreğinde 118,7 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

2020 YILI GENELİNDE 1.14 MİLYAR DOLARLIK ZARAR
Twitter, 2020 yılı genelinde ise 1.14 milyar dolarlık zarar etti. Şirket 2019'da 1,47 milyar dolarlık kar elde etmişti.

Öte yandan, Twitter'ın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 192 milyona ulaştı.
Anadolu Ajansı
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