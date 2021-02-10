Soma davasında tutuklu sanık kalmadı,

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Manisa Soma'da 14 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Soma davasında 2018'de karar açıklandı. 'Basit taksir' suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, 'bilinçli taksir'den Genel Müdür Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nde temyiz edildi. Manisa Baro Başkanı Ali Arslan'ın Hürriyet'e verdiği bilgiye göre, Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020'de mahkeme kararını bozdu.

Gürkan, Doğru, Çelik ve Adalı'nın 301 kez 'olası kastla öldürme' ve 162 kez 'olası kasıtla yaralama'dan cezalandırılması istendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara, Ekim 2020'de itiraz etti. Bu süreçte, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin üç üyesi değişti. Beş kişilik heyette 3 üyenin değişmesi, kararı da değiştirdi. Yeni heyet 20 Ocak'ta 2'ye karşı 3 oyla, dairenin -daha önce verdiği kararı bozdu.

Daire, sanıkların daha yüksek ceza almalarına neden olacak 'olası kasıtla her işçi için ayrı ayrı ölüme sebebiyet verme suçundan cezalandırma' yönünde daha önceki kararını kaldırdı. 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan ceza verilmesini istedi. 4 sanık Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak'tan 13 Nisan'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

'DOĞRU BULMUYORUZ'

Tutuklu sanıkların 5 Şubat'ta tahliyesine karar verildiğini belirten Arslan, "Şu anda davada tutuklu sanık kalmadı. Somalı aileler tahliyeler sonrası büyük acı yaşadı. Bu dava 'bilinçli taksir' şeklinde yorumlanamaz. Doğru bulmuyoruz."

Bozma kararı ışığında, madenin sahibi Can Gürkan'a en çok 22 yıl hapis cezası verilebilecek. Geçen yıl yapılan infaz düzenlemesiyle cezanın yarısı infaz edilecek ve 3 yıllık denetimli serbestlik hakkı tanınacak. Bozulan karar geçerli olsaydı, hayatını kaybeden her bir işçi için en az 20 yıl cezaevinde yatacaktı.