'Erdoğan, Macron'dan başarılı' diyen imamın evine baskın

Müslüman toplumun, faşist "ayrılıkçılık" projesiyle hedefe konulduğu Fransa'da, imam Farid Slim, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını krizini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan daha iyi yönettiğine" dair sosyal medyada paylaştığı ifadeler nedeniyle yargılanıyor.

Dayatmayı kabul etmiyoruz

Chambery Valisi tarafından "Fransa'yı küçük düşürdüğü, Fransa hükümetini devirmeye çalıştığı ve terör propagandası yaptığı" suçlamasıyla hakkında dava açılan imam Slim, Paris Temyiz Mahkemesi'nde önceki hakim karşısına çıktı. Mahkeme Başkanı, tarafları dinledikten sonra duruşmanın sonucunun 31 Mart'ta açıklanması yönünde karar aldı. Davada hazır bulunan cumhuriyet savcısı da mahkemeden imamın evine yönelik arama kararının "hukuksuz" olduğuna ilişkin görüş bildirerek kararın kaldırılmasını talep etti.

EVİ POLİSLERCE BASILDI

Slim, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, evine polislerce sabahın 6'sında baskın yapıldığını ve "terör propagandası yapmakla" suçlandığının kendisine iletildiğini söyledi. Evinde arama yapıldığını ve "Fransa için bir tehdit olduğu" gerekçesiyle yargılanacağının söylendiğini belirten Slim, 20 yıldan fazla süredir Fransa'da imamlık yaptığına dikkati çekti. Evinde yapılan arama sırasında telefonunun, ayrıca kendisi ile eşinin bilgisayarlarının incelemeye alındığını dile getiren Slim, polis raporunda da belirtildiği gibi terörizmle bağlantılı ya da suç unsuru teşkil edecek bir şey bulunmadığını vurguladı.

HANİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VARDI?

Farid Slim, "Hiçbir şey bulamadılar çünkü ortada suç teşkil edecek bir durum yok. Ne ile suçlanıyorum? Her vatandaş gibi kendi görüşümü açıkladığım için suçlanıyorum. Hani ifade özgürlüğü vardı. Güya Fransız vatandaşına yakışmayacak hareketlerde bulunmuşum" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı ifade etti. Slim, "Kovid-19 salgınında hükümetin politikasını eleştirdiğim, özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgını Fransa Cumhurbaşkanı'ndan daha iyi yönetiyor dediğim ve bunları Facebook'tan yayınladığım için Fransa yasalarını tehlikeye atmaktan yargılanıyorum. Ben bir vatandaş olarak sadece salgın sürecinden memnun olmadığımı söyledim" dedi.

DİKTATÖRLÜĞE Mİ DÖNÜŞÜYOR?

İmamın avukatı Sefen Guez Guez de Slim'in, Fransa'daki Müslüman toplum ve Chambery halkı tarafından saygı duyulan biri olduğuna işaret ederek, müvekkiline yönelik terör suçlamalarını "keyfi" olarak niteledi. "Fransa diktatörlük ülkesine mi dönüşüyor, böyle düşünmek istemem" diyen Guez Guez, savcılık makamının da lehlerinde tutum sergilediğini belirtti. Avukat Sefen Guez Guez, aile bireylerinde travmalara yol açtığı gerekçesiyle davalı tarafa 10 bin avro manevi tazminat davası açtıklarını kaydetti.

Temel haklar tehdit altında

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimince hazırlanan "Fransa İslam'ı" projesine tepkiler sürüyor. Savoie Bölgesi İslam Konseyi'nden (CDCM) yapılan açıklamada, hükümet üyelerince hazırlanan Fransa İslam'ı Prensipler Tüzüğü'nün bölgedeki Müslüman otorite ile derneklere danışılmadan anlamsız bir hevesle hazırlandığı belirtildi. Bölgedeki Müslüman toplumun tüzükten memnun olmadığına ve metne itiraz ettiğine işaret edilen açıklamada, sadece Müslümanları 'hedef gösterici' bu tüzüğün kınandığı ifade edildi. Tüzükteki maddelere bakıldığında yasal güvence altında olan bu temel hakların korunduğunun sorgulanır hale geldiğine dikkatin çekildiği açıklamada, tüzüğün "Müslümanların dinlerini yaşamada devlete müdahale yetkisi vermeyen, din ve vicdan hürriyetini korumayı garanti eden 1905 Laiklik Yasası'na aykırı" olduğuna işaret edildi.