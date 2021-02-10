Türkiye astronot yerine ne diyecek?
|10 Şubat 2021 09:08
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Amerika Birleşik Devletleri astronot, Rusya kozmonot, Çin taykonot diyor...
Türkiye'nin merakla beklediği milli uzay programı kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Milli Uzay Programını başlattı. Bu kapsamda uzaya Türk vatandaşı gönderilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. "Gökyüzüne bak ayı gör" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.
Binlerce isim önerisi geldi
Astoronot kelimesinin Türkçe karşılığını TRT Haber de sosyal medya hesapları üzerinden sordu. Kimi 'Akıncı' kimi uzay adam isimlerini önerdi.
Çok sayıda yorum arasından en çok tavsiye edilen isimler Türkonot, Göktürk, Evrenot ve Gökmen oldu.
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