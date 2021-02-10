Savcıyı öldürmek isteyen Zabıt Katibi'nin 30 yıl hapsi istendi
|10 Şubat 2021 09:12
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Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Giresun Tirebolu'daki adliyede katip olarak çalışan Mustafa Koca, iddianameye göre, adliyede engelli kadrosundan çalışan R.B. üzerinden banka kredisi çekmişti. Ancak vadesi gelmesine rağmen krediyi ödememişti. R.B. bir süre sonra Koca'yı savcılığa şikayet etmişti. Savcılık da Koca hakkında soruşturma başlatmıştı. Bunun üzerine Koca, evden tabancısını alarak savcı Yunus Emre Ersoy'u (30) odasında öldürmeye çalışmıştı. İlk kurşun savcının bileğindeki saatine denk gelmişti. İkinci kurşun ise savcının yüzünü sıyırıp geçmişti. Çıkan hengamede savcı Ersoy saldırgandan kaçmayı başarmıştı.
HAYAT KURTARAN SAAT İÇİN ÜÇ YIL
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Koca için 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'hakaret ve tehdit' suçundan 2 yıl, 'hürriyeti tahdit suçundan 5 yıl ve savcının hayatını kurtaran saate gelen kurşun için de 'mala zarar vermek' suçundan 3 yıl hapis cezası talep edildi. Koca yarın mahkemeye çıkarılacak.
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