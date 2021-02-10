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Annesini sevgilisiyle görünce çılgına döndü, bıçağa sarıldı

Ankara'da iddiaya göre evde bilgisayar oyunu oynadığı sırada yatak odasında annesinin sevgilisi Enis Y.'yi gören Emre T. (19), Enis Y.'yi 3 yerinden bıçakladı. Olay sonrası Emre T., gözaltına alındı.
 10 Şubat 2021 09:15
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Olay, bugün saat 03.30 sıralarında Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerindeki evde gerçekleşti. Emre T., bilgisayar oyunu oynadığı sırada annesinin odasından gelen sesler üzerine diğer odaya geçti. Emre T., odada annesi B.T. ve sevgilisi Enis Y.'yi görünce tartışmaya başladı. Tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında mutfağa yönelen Emre T., mutfaktan aldığı bıçakla Enis Y.'yi sırtından, karından ve sol omzundan bıçakladı. Çıkan arbedede Emre T. de elinden yaralandı.

ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Olay duyup gelen Emre T.'nin arkadaşları, Emre T.'yi sakinleştirerek 155'e haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Enis Y. olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Enis Y.'nin sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Emre T. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, annesi B.T. ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Memurlar.Net
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