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Almanya'dan Zekeriya Öz'e 145 ülkede geçen pasaport

Almanya, Zekeriya Öz'ü korumaya aldı! Kaçak savcı, kendisine verilen ve 145 ülkeye giriş sağlayan özel "İlticacı pasaportu" ile başta bütün AB üyesi ülkeler olmak üzere her yeri geziyor.
 10 Şubat 2021 09:16
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Almanya'dan Zekeriya Öz'e 145 ülkede geçen pasaport

Alman hükümeti FETÖ'cülerle kurulan ilişkiler konusunda, "İstihbarat servislerinin korunması gereken gizli çıkarları nedeniyle" bilgi vermiyor ancak FETÖ'cüler bu ülkede istediği gibi at oynatıyor.

Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler, Almanya'da koruma alırken, özellikle Zekeriya Öz, Celal Kara ve örgüt imamları gibi üst düzey kaçakların, Alman Gizli Servisi (BND) ile "doğrudan ya da dolaylı" ilişkileri olduğu netleşiyor. Almanlar, FETÖ'den "inançlı kesimden" bilgi almak için yararlanmak istiyor, FETÖ de Almanlar'ı "bu ülkede gelişme" için kullanma peşinde.

DUBAİ'YE GİDİP DÖNDÜ

Çıkar ilişkileri sürerken kaçak Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün, bir süre önce Almanya'dan Dubai'ye gidip döndüğü, ardından da Speyer yerine kumarhanesi ile meşhur başka Alman kentine yerleştiği bilgileri geliyor. Zekeriya Öz'ü gördüğünü belirten birkaç kişi, "Sürekli tip değiştiriyor ve hep bir kaç kişiyle beraber dolaşıyorlar" diyor. En son Mannheim meydanında gözü morartılan ve Lale Restoran'da görülen Zekeriya Öz'ün o günden beri sürekli yer değiştirdiği belirtiliyordu.

TÜRK PASAPORTUYLA KAÇMIŞTI

Öz'e, Almanya tarafından "İlticacı pasaportu-Konventionspass" verildiği sanılıyor. Zaten iltica hakkı tanınana da bu pasaport veriliyor. Almanya'nın, Cenevre Sözleşmesi'nin 28. maddesi uyarınca düzenlediği pasaport, 145 ülkede geçerli. Ancak bu pasaport Birleşik Arap Emirlikleri ile Dubai'de geçmiyor. Öz'ün buralara 10 yıllık olan Türk pasaportu ile gidip geldiği ya da özel vize aldığı sanılıyor. Öz zaten, Türk pasaportunu kullanarak Türkiye'den kaçmıştı.
Sözcü
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