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'Matematik problemi' gibi ihale iptal edildi

"Krem peynir 25 gram olacak, 20 gramlık ambalajda bulunacak. Balık temizlenince 250 gramın altına düşmeyecek" gibi düzenlemeler içeren ihaleyi mahkeme iptal etti.
 10 Şubat 2021 09:26
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'Matematik problemi' gibi ihale iptal edildi

Kırıkkale Çocuk Destek Merkezi'nin malzemeli yemek ihalesi, şartnamesindeki 'matematik problemine' benzer gramaj düzenlemeleriyle dikkat çekti. Armut, peynir ve balığa ilişkin olarak getirilen gramaj düzenlemeleri anlaşılamayınca, ihalenin iptaline karar verildi.

KONU KİK'E TAŞINDI

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre: Kırıkkale Çocuk Destek Merkezi'nce 18 Aralık'ta açık ihale usulüyle yapılan "Kuruluş Mutfağında Hazırlanmak Üzere Malzemeli Yemek Hizmet Alımı" ihalesi için firmalardan biri önce idareye itiraz etti. İtirazının reddi üzerine de 24 Aralık'ta Kamu İhale Kurulu'na (KİK) başvurdu. Firmanın itirazları arasında farklı gramaj bilgileriyle kafa karışıklığı oluşturulduğu iddiası da yer aldı. Bunun üzerine KİK inceleme başlattı.

HEPSİ BİRBİRİNDEN FARKLI

KİK incelemesinde ilginç tespitlere ulaştı. Kurulun 27 Ocak tarihli kararına da yansıyan incelemeye göre, ihalenin teknik şartnamesinde, balıkbölümünde balık filetosunun 200 grama denk geleceği belirtildi. Buna karşın şartnamenin bir başka bölümünde büyük balıkların 300 gramın altında, iç organlar temizlendikten sonra 250 gramın altında olmaması, temizlenmiş minimum balık ağırlığının ise 250±20 gr arasında olmasının istendiği görüldü.

Benzer şekilde şartnamenin bir yerinde paket üçgen krem peynir için 25 gram şartı konulurken, bir diğer yerde paket üçgen krem peynirlerin 20 gramlık ambalajlarda teslim edilmesi istendi. Meyveler bölümünde ise armutun 200 gram olması gerektiği belirtilirken, bir başka yerde armutların ağırlığının yaz aylarında 230 -250 gram, kış aylarında 80-100 gram olması istendi. Kurul bu çelişkilere dikkat çekerek bir karara vardı. Kurul kararında gramajların birbirinden faklı olduğu vurgulandı ve bu nedenle ihalenin iptaline karar verildi. Karar, kurul üyelerinin oy birliğiyle alındı.
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