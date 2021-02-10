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FETÖ şüphelisi Merkez Bankası eski müfettişi dağ evinde yakalandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, jandarma ekiplerince saklandığı dağ evinde yakalandı
 10 Şubat 2021 09:29
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, jandarma ekiplerince saklandığı dağ evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY zanlısı eski Merkez Bankası müfettişi C.A'nın Kozan ilçesi Çamdere Mahallesi'nde yayla evlerinin yakınındaki bir ormanlık alanda, dağ evinde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma, C.A'yı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.
Anadolu Ajansı
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