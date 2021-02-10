FETÖ şüphelisi Merkez Bankası eski müfettişi dağ evinde yakalandı
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, jandarma ekiplerince saklandığı dağ evinde yakalandı
|10 Şubat 2021 09:29
|+Aa- Yazdır
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, jandarma ekiplerince saklandığı dağ evinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY zanlısı eski Merkez Bankası müfettişi C.A'nın Kozan ilçesi Çamdere Mahallesi'nde yayla evlerinin yakınındaki bir ormanlık alanda, dağ evinde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen jandarma, C.A'yı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İtirafçı general nasıl kurtuldu? 'Neriman'la takipsizlik almış
10 Şubat 2021 09:21
|FETÖ mağdurundan 'Vefa' operasyonu
10 Şubat 2021 08:05
|Boğaziçi eylemleri: 179 kişinin terörden kaydı çıktı
09 Şubat 2021 17:34
|FETÖ'cü subaylar, 780 öğrencinin işkence ile okuldan ayrılmasına neden olmuş
09 Şubat 2021 16:09
|Edirne merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
09 Şubat 2021 13:59
|Görevdeki öğretmen ve polisin de olduğu 12 kişiye FETÖ'den gözaltı
09 Şubat 2021 13:30
|İnfilak eden otomobilde taşınan patlayıcıda terör örgütü PKK şüphesi
09 Şubat 2021 12:01
|İzmir Urla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
09 Şubat 2021 10:50
|İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
09 Şubat 2021 10:43
|Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
09 Şubat 2021 10:06