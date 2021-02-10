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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 10 Şubat 2021 09:34
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,07907,0800
Avro8,58908,5900
Sterlin9,76009,8100
ANKARA
ABD Doları7,05007,1100
Avro8,55008,6200
Sterlin9,69009,8900
Anadolu Ajansı
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