Doğu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı
Doğu Anadolu'daki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
|10 Şubat 2021 10:12
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Muş çevresinde ise karla karışık yağmurlu olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve güneydoğudan yer yer 1 ila 3 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 9, Hakkari'de 8, Bitlis'te 6 ve Muş'ta sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.
Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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