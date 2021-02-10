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Sınav harçları cep yakıyor

Her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı 50'ye yakın sınav düzenleyen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınavlar için talep ettiği ücretler, öğrencileri zorluyor.
 10 Şubat 2021 10:14
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Sınav harçları cep yakıyor

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre: Ücret konusunda eleştirilen ÖSYM, bu yıl da pandemiye rağmen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ücretlerine yüzde 30 zam yaptı. 2020'de 70 TL olan oturum ücreti 2021'de 90 TL'ye çıktı. Üç oturuma da girmek isteyen adayın 240 TL vermesi gerekiyor. YKS'ye geç başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 zamlı olarak talep ediliyor. Geçen yılki TYT Puanı'nı kullanmak isteyenler de başvuru için 25 TL ödeyecek.

Hepsine zam geldi

ÖSYM gelirinin büyük bölümünü 2.5 milyon adayın katıldığı YKS'den elde ediyor. Ancak ÖSYM, YKS'nin dışında da 2021'de birçok sınav düzenleyecek. Bu sınavların ücretlerine de zam geldi. Örneğin geçen yıl 130 TL olan YÖKDİL 145 TL olarak belirlendi. Geçen yıl 450 TL olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) iki oturum için 500 TL isteniyor. TUS'un sadece Ankara, İstanbul, İzmir'de yapılması nedeniyle ulaşım, konaklama masraflarıyla birlikte bir sınavın adaya maliyeti 1000 TL'ye kadar çıkıyor. Yine 2020'de 200 TL olan MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı da 225 TL oldu. ALES, KPSS, DGS gibi milyonlarca adayı ilgilendiren sınavların ücretlerinin de zamlı olması bekleniyor.

ÖSYM'nin sınavlar için yüksek ücretler talep etmesine eğitimciler tepki gösteriyor. Eğitim İş "Bu sınavlar, devletin bir hak olarak tüm yurttaşlara ücretsiz ve eşit sağlaması gereken eğitimde mecburi tutulduğu için ücretsiz olmalıdır" çağrısında bulunuyor. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da kararın gözden geçirilmesini isteyerek "Salgında işsiz kalan ya da gelir kaybına uğrayan vatandaşlarımızın çocuklarından ücret alınmasın" diyor.

Destek arıyorlar

Birçok öğrenci sosyal medyadan ücretlere tepki gösterirken bazı öğrenciler de YKS ücretini ödeyebilmek için yardım istiyor.Yorumlardan bazıları şöyle:

Salon kirası mı, soru bedeli mi? ÖSYM kar etmek için var olan bir kurum değildir.

YKS 180 TL olmuş. Herhalde bir poşet şeker verecekler.

Ücret alınmamalı. Biz öğretmenler ücretsiz görev yapalım.

YKS ücreti için bana yardım edebilecek var mı?

Ders çalışmayı bırakıp yevmiyeli iş arayacaklar bu gidişle.

Kurtalan öğrencileri olarak YKS sınav ücreti için destek bekliyoruz.
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