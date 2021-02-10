İdam olmayı bekleyen mahkum Kovid-19'dan öldü
|10 Şubat 2021 10:17
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ABD'nin Texas eyaletinde, hakkındaki idam kararının infazını bekleyen mahkumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğü bildirildi.
Avukat Jeremy Schepers, 27 yıl önce, müvekkili Jorge Villanueva'nın (66) Texas'ın Houston kentinde, 77 yaşındaki bir kadına tecavüz etmek, şiddet uygulamak ve daha sonra boğarak öldürmekle suçlanarak idama mahkum edildiğini söyledi.
Schepers, karaciğer kanseri tedavisi gören müvekkiline yakın zamanda Kovid-19 tanısı konulduğunu ifade etti.
Villanueva'nın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirten Schepers, hastane kayıtlarına göre müvekkilinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü aktardı.
- Soruşturma açıldı
Teksas Ceza Adaleti Bölümü Sözcüsü Jeremy Desel, Villanueva'nın 6 Şubat'ta Galveston Hastanesinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Desel, Villanueva'nın ölümüyle ilgili soruşturma açıldığını belirtti.
- 2 binin üzerinde mahkum Kovid-19'dan öldü
Associated Press ve Marshall Projesi ortaklığında yapılan incelemede, ülkedeki eyalet ve federal cezaevlerinde bulunan mahkumlardan en az 2 bin 359'unun Kovid-19 nedeniyle öldüğü kaydedildi.
Texas'ta ise 187 mahkum Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
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