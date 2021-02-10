Bir acayip olay! İETT otobüsü çalıp İstanbul turuna çıktı!
|10 Şubat 2021 10:50
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Kadıköy'de park halinde bulunan İETT otobüsü sabah saatlerinde çalındı. Park halindeki otobüse giren hırsız, bir süre aradıktan sonra otobüsün anahtarını buldu. Şoför koltuğuna geçen hırsız, otobüsü çalıştırarak Taksim'e gitti. Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner, sabah 05.00'da sefere çıkmak için park halindeki otobüsün yanına gitti. Otobüsün yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı.
Hemen otobüs sahibini arayarak durumu bildirdi. Otobüsün sahibi de otobüsün GPRS'inden otobüsün yerini tespit ederek polise bildirdi. Otobüsün Taksim'de dolaştığının haber verilmesi üzerine polis ekipleri tedbir alarak otobüsü beklemeye başladı. Bu sırada otobüsün Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde kapıları açık halde terk edilmiş halde bulundu.
OTOBÜS SAHİBİ VE ŞOFÖR OLAY YERİNE GELDİ
Otobüsün etrafında güvenlik önlemi alan polis ekipleri otobüsün sahibinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra otobüsün sahibi ve şoför olay yerine geldi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs sahibine teslim edildi.
OTOBÜSÜ KADIKÖY'DEN TAKSİM'E GÖTÜRMÜŞ
Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner "Ben akşam otobüsü park ettim. Gece otobüsü çalmışlar. Sabah işe geldim. Otobüs yerinde yoktu. GPRS'den otobüsün nerede olduğuna baktık. Taksim'de olduğunu görünce hemen buraya geldik. Aracı burada bulduk. Bir kişi otobüsü kaçırmış buraya getirmiş. Otobüsü kullanmayı da biliyor. Profesör gibi. Bilen bir kişi. Biz şikayetçi olduk. Polisler bakıyor. Araştırıp bulacaklar" dedi.
OTOBÜS HIRSIZI KAMERADA
Kadıköy'den park halindeki otobüsü çalan hırsız otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün koltuğuna geçen hırsızın otobüsü çalıştırarak kaçırdığı görülüyor. Kadıköy'den çıkan hırsız hızla seyrederek Taksim'e geliyor. Polis eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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