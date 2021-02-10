1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir acayip olay! İETT otobüsü çalıp İstanbul turuna çıktı!

İstanbul Kadıköy'de park halindeki İETT otobüsünü çalan kişi Taksim'e gitti. Hırsız, burada bir süre dolaştıktan sonra otobüsü Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde bırakarak kaçtı.
 10 Şubat 2021 10:50
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kadıköy'de park halinde bulunan İETT otobüsü sabah saatlerinde çalındı. Park halindeki otobüse giren hırsız, bir süre aradıktan sonra otobüsün anahtarını buldu. Şoför koltuğuna geçen hırsız, otobüsü çalıştırarak Taksim'e gitti. Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner, sabah 05.00'da sefere çıkmak için park halindeki otobüsün yanına gitti. Otobüsün yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı.

Hemen otobüs sahibini arayarak durumu bildirdi. Otobüsün sahibi de otobüsün GPRS'inden otobüsün yerini tespit ederek polise bildirdi. Otobüsün Taksim'de dolaştığının haber verilmesi üzerine polis ekipleri tedbir alarak otobüsü beklemeye başladı. Bu sırada otobüsün Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde kapıları açık halde terk edilmiş halde bulundu.

OTOBÜS SAHİBİ VE ŞOFÖR OLAY YERİNE GELDİ

Otobüsün etrafında güvenlik önlemi alan polis ekipleri otobüsün sahibinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra otobüsün sahibi ve şoför olay yerine geldi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs sahibine teslim edildi.

OTOBÜSÜ KADIKÖY'DEN TAKSİM'E GÖTÜRMÜŞ

Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner "Ben akşam otobüsü park ettim. Gece otobüsü çalmışlar. Sabah işe geldim. Otobüs yerinde yoktu. GPRS'den otobüsün nerede olduğuna baktık. Taksim'de olduğunu görünce hemen buraya geldik. Aracı burada bulduk. Bir kişi otobüsü kaçırmış buraya getirmiş. Otobüsü kullanmayı da biliyor. Profesör gibi. Bilen bir kişi. Biz şikayetçi olduk. Polisler bakıyor. Araştırıp bulacaklar" dedi.

OTOBÜS HIRSIZI KAMERADA

Kadıköy'den park halindeki otobüsü çalan hırsız otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün koltuğuna geçen hırsızın otobüsü çalıştırarak kaçırdığı görülüyor. Kadıköy'den çıkan hırsız hızla seyrederek Taksim'e geliyor. Polis eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bursa'da bir kişi yol kenarında tabancayla öldürülmüş bulundu
10 Şubat 2021 12:28		 Kayseri'de hırsızlık yapan kayınbirader ile eniştesi suçüstü yakalandı
10 Şubat 2021 11:35
Gaziantep'te iki silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
10 Şubat 2021 11:34		 Balıkesir'de bir fabrikada kazanın patlaması sonucu 6 işçi yaralandı
10 Şubat 2021 11:31
Güvenlik görevlisi, adına kurulan paravan şirketi icra yazısıyla öğrendi
10 Şubat 2021 10:47		 Kaybolan kişinin, öğretmen eşi ve babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
10 Şubat 2021 10:30
Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
10 Şubat 2021 10:00		 Annesini sevgilisiyle görünce çılgına döndü, bıçağa sarıldı
10 Şubat 2021 09:15
Savcıyı öldürmek isteyen Zabıt Katibi'nin 30 yıl hapsi istendi
10 Şubat 2021 09:12		 Kadir Şeker'e 'kiralık katil' iftirası çöktü
10 Şubat 2021 08:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Çeyrek altın ne kadar?12:44 - Kadın askerlere Mehmetçik mi diyeceğiz tartışması12:41 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı12:39 - Yarım çalışma ödeneği kapsamında 31 bini kişiye 84,1 milyon lira ödeme yapıldı12:38 - Hasta oğlunun tedavisinin sağlanması için 18 günde İzmir'den Ankara'ya yürüdü12:35 - Korkutan görüntü: Ankara Çayı, kırmızıya boyandı
12:29 - BioNTech Almanya'da aşı üretimine başladı12:28 - Bursa'da bir kişi yol kenarında tabancayla öldürülmüş bulundu12:25 - GİB'den 'e-Adisyon ve e-İrsaliye' iddialarına yanıt12:20 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:20 - Anadolu Üniversitesi'nden bahar dönemi için açıklama12:20 - Samsun'da görevli doktor 1,5 ayda iki kez yakalandığı Kovid-19'u yendi
12:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor12:12 - Şanlıurfa'da endişe yerini sevince bıraktı: Şimdi çok mutluyuz12:10 - 'Bayana uygun ev' ilanına 8 bin lira ceza11:59 - FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamları' iddianamesi kabul edildi11:58 - Pansiyonlu okullarda görevlilere afet eğitimi verilecek
11:55 - Bilim Kurulu Üyesi: Bildirilen ölümler aşıyla ilişkilendirilemedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kritik 4 hafta başladı, bölgesel yasaklar geliyor
Vatandaşın gözü kulağı müjdede
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü
Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak
Kar yağışı için geri sayım başladı. Sıcaklıklar 15 derece düşüyor
YÖK'ten İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı için önemli karar
İki eski milletvekili CHP'den istifa etti
İşsizlik rakamları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor
Türkiye astronot yerine ne diyecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erken kalkmak 3
çöl kraliçesi 2
maçların seyircisizliği 3
pileki 1
kaybetme 4
türk futbolunun en güzel golü 1
bal porsuğu 1
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 5
Ar etmek 1
su 3
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 115 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 46 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu Kaplıca Turizm 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Konya Derbent Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam