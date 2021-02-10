İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi bugün başlıyor
|10 Şubat 2021 10:45
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Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağından 10 Şubat 2021 Çarşamba günü 10.00 - 22.00 saatleri arasında Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinin belirli mahallelerine su verilemeyecek.
SU KESİNTİSİNİN YAŞANACAĞI İLÇE VE MAHALLELER
İstanbul'da yaşanacak olan su kesintisini İSKİ, sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Başakşehir ve Küçükçekmece İlçesi Sakinlerinin Dikkatine;
Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağından 10 Şubat 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Başakşehir İlçesi: Altınşehir, Güvercintepe,
Kayabaşı Mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotları, Küçükçekmece İlçesi: Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evlerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.
Saygıdeğer Başakşehir ve Küçükçekmece İlçesi Sakinlerinin Dikkatine 📢İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 8, 2021
Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağından 10 Şubat 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Başakşehir İlçesi: Altınşehir, Güvercintepe, + pic.twitter.com/QCtS6TJ9yf
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