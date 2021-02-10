MSB: Gara Bölgesinde Pençe Kartal-2 Harekatı düzenlendi
|10 Şubat 2021 10:53
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Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik saat 02.55'ten itibaren Pençe Kartal-2 Harekatı'nın düzenlendiği, operasyonun devam ettiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar sonucu ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55'ten itibaren Pençe Kartal-2 Harekatı düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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