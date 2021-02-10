Bahçeli'den astronot yerine isim önerisi: Cacabey
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzaya gidecek astronot için Türkçe isim önerisi olarak 'Cacabey'i önerdi.
|10 Şubat 2021 11:02
|+Aa- Yazdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "astronot" yerine Türk gökbilimci "Cacabey" isminin kullanılmasını önerdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Milli Uzay Programı'nın tanıtımında, "astronot ve kozmonot" kelimeleri yerine Türkçe bir karşılık bulunması çağrısı yapmıştı.
MHP'den alınan bilgiye göre bu çağrıya yanıt veren Bahçeli, "astronot" yerine Türkçe isim olarak "Cacabey"i önerdi.
Selçuklular döneminde yaşayan Cacabey, Kırşehir'de yıldızların incelendiği, astronomi çalışmalarının yapıldığı bir rasathane inşa ettirmiş, burada bilimsel konularda eğitim vermişti.
9 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor
10 Şubat 2021 12:13
|İki eski milletvekili CHP'den istifa etti
10 Şubat 2021 11:23
|MSB: Gara Bölgesinde Pençe Kartal-2 Harekatı düzenlendi
10 Şubat 2021 10:53
|Efkan Ala, hizmet sektörü temsilcilerinin sorunlarını dinledi
10 Şubat 2021 10:36
|'Monolit, Uzay Programı'nın heyecanını artıracak güzel bir espriydi'
10 Şubat 2021 10:26
|Market fiyatlarına yeni model: Süpermarket ombudsmanlığı
10 Şubat 2021 08:34
|STRATFOR'dan dikkat çeken harita: Türkiye'nin etki alanı genişliyor
10 Şubat 2021 08:05
|Hedefi küskünler: CHP'de 10 vekille temasta
10 Şubat 2021 07:35
|Akar'ın S-400 önerisi: Girit modeli
10 Şubat 2021 07:20
|Vatandaşın gözü kulağı müjdede
10 Şubat 2021 07:16