Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 686 lira, Cumhuriyet altını 2.800 liradan satılıyor
|10 Şubat 2021 12:50
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 416,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.764,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|419,80
|420,00
|416,20
|416,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.766,00
|2.787,00
|2.743,00
|2.764,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|383,00
|387,00
|380,00
|384,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.703,00
|2.723,00
|2.681,00
|2.701,00
|Yarım Ziynet
|1.352,00
|1.362,00
|1.341,00
|1.351,00
|Çeyrek Ziynet
|676,00
|681,00
|700,00
|705,00
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