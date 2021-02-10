FETÖ'nün sözde 'mülkiye yapılanması sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 14 sayfalık gerekçeli kararda, sanık savunması, tanık beyanları, delil değerlendirmesi, hüküm, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, "kendisinden olmayanlar" üzerinde oluşturduğu baskı ve darbe girişimiyle ilgili bağlantısı gibi ayrıntılara yer verildi.

Kararda, sanığın örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek, örgütsel sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla çeşitli talimatlar verdiği anlatıldı.

Sanığın yargılama aşamasında telefonuna yüklediğini inkar ettiği ByLock'u kendisine ait GSM hattı üzerinden 441259 ID numarasıyla kullandığı ve ByLock'a ilişkin baz kayıtlarının görev yaptığı Ağrı'dan sinyal verdiği belirtilen kararda, bu durumun Hayrettin D'nin GSM hattına ilişkin bilirkişi raporuna da yansıdığı bildirildi.

Kararda, Hayrettin D'nin kapatılan Zaman Gazetesinin eski genel yayın yönetmenleri Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın tutuklanmalarını protesto etmek ve lehlerine algı oluşturmak amacıyla 25 Aralık 2014'te Giresun'da düzenlenen eylemlere "imam kıyafeti" giyerek katıldığı, karton tabutun başındaki topluluğa hitaben "Merhum hukuku nasıl bilirdiniz?" şeklinde seslendiği ve topluluğu galeyana getirdiği, buna ilişkin olay tespit ve görüntülerin dosya içerisinde yer aldığı aktarıldı.

- Örgütle bağı tanık ifadelerinde

Hayrettin D'nin FETÖ içinde verilen görevleri sorgulamaksızın kabul ederek örgütle organik bağını ortaya koyduğu belirtilen kararda, tanık O.I'nın ifadelerine yer verildi.

O.I, Hayrettin D'yi tanıdığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Ben örgüt içerisinde 2015 yılında Van'da kaymakamlardan sorumlu mahrem imam olarak görev aldım. Erzurum'da zaman zaman toplantı yapılıyordu ve Hayrettin D. bu toplantılara Ağrı'dan katılıyordu. Sanık, örgüt içerisinde Hayri kod adını kullanıyordu. Bizim toplantılarımızı Harun kod adlı mahrem imam yapıyordu. Bu toplantılarda Harun, kaymakamlara kursiyer olarak hitap ediyordu. Toplantılarda kaymakamlara nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor, onlara ikramlarda bulunmamız gerektiğini söylüyor ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitap ve videolarından bölümleri kursiyerlerimize okumamız gerektiğini söylüyordu. Harun daha sonra her birimizle teke tek görüşme yapıyordu."

Tanık İ.K. de Giresun'da 2014'te örgüte ait yurtta müdürlük yaptığını, Hayrettin D'yi tanıdığını belirterek, "O dönemde Hayrettin D. Giresun'da bulunan örgüte ait yurtların müdürü olarak görev yaptı. Ayrıca Giresun'da bulunan örgüte ait yurt müdürlerinden sorumluydu. Kendisi yurt müdürlerine yönelik program yapar, onları çağırırdı ve sohbet hocalığı yapardı." İfadesini kullandı.

- İnkar odaklı savunmaya üst sınırdan ceza

Gerekçeli kararda, sanığın örgüt içerisindeki hiyerarşik konumu, kastının yoğunluğu, eylemlerinin fazlalığı da gözetilerek cezalandırıldığı belirtilerek, şu tespitlere yer verildi:

"Sanık Hayrettin D'nin örgütün mülkiye yapılanması içerisinde Ağrı'daki kaymakamlardan sorumlu olduğu, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u yoğun şekilde kullandığı ve örgüt içerisinde Harun kod adlı mahrem imama bağlı faaliyet yürüterek FETÖ ile hiyerarşik ve organik bağ içerisinde olduğu her türlü şüpheden uzak bir şekilde ispatlanmış ve mahkememizce de bu durum kabul edilerek sanığın inkar odaklı beyanlarına itibar edilmemiştir."

Sanığın, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da aktif katılım hesabı açtırdığı da belirtilen kararda, Hayrettin D'nin üst sınırdan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.