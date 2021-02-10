1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün sözde 'mülkiye yapılanması sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "mülkiye yapılanması sorumlusu" olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Hayrettin D'nin örgütsel eylemleri gerekçeli kararda anlatıldı.
 10 Şubat 2021 11:11
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün sözde 'mülkiye yapılanması sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 14 sayfalık gerekçeli kararda, sanık savunması, tanık beyanları, delil değerlendirmesi, hüküm, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, "kendisinden olmayanlar" üzerinde oluşturduğu baskı ve darbe girişimiyle ilgili bağlantısı gibi ayrıntılara yer verildi.

Kararda, sanığın örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek, örgütsel sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla çeşitli talimatlar verdiği anlatıldı.

Sanığın yargılama aşamasında telefonuna yüklediğini inkar ettiği ByLock'u kendisine ait GSM hattı üzerinden 441259 ID numarasıyla kullandığı ve ByLock'a ilişkin baz kayıtlarının görev yaptığı Ağrı'dan sinyal verdiği belirtilen kararda, bu durumun Hayrettin D'nin GSM hattına ilişkin bilirkişi raporuna da yansıdığı bildirildi.

Kararda, Hayrettin D'nin kapatılan Zaman Gazetesinin eski genel yayın yönetmenleri Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın tutuklanmalarını protesto etmek ve lehlerine algı oluşturmak amacıyla 25 Aralık 2014'te Giresun'da düzenlenen eylemlere "imam kıyafeti" giyerek katıldığı, karton tabutun başındaki topluluğa hitaben "Merhum hukuku nasıl bilirdiniz?" şeklinde seslendiği ve topluluğu galeyana getirdiği, buna ilişkin olay tespit ve görüntülerin dosya içerisinde yer aldığı aktarıldı.

- Örgütle bağı tanık ifadelerinde

Hayrettin D'nin FETÖ içinde verilen görevleri sorgulamaksızın kabul ederek örgütle organik bağını ortaya koyduğu belirtilen kararda, tanık O.I'nın ifadelerine yer verildi.

O.I, Hayrettin D'yi tanıdığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Ben örgüt içerisinde 2015 yılında Van'da kaymakamlardan sorumlu mahrem imam olarak görev aldım. Erzurum'da zaman zaman toplantı yapılıyordu ve Hayrettin D. bu toplantılara Ağrı'dan katılıyordu. Sanık, örgüt içerisinde Hayri kod adını kullanıyordu. Bizim toplantılarımızı Harun kod adlı mahrem imam yapıyordu. Bu toplantılarda Harun, kaymakamlara kursiyer olarak hitap ediyordu. Toplantılarda kaymakamlara nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor, onlara ikramlarda bulunmamız gerektiğini söylüyor ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitap ve videolarından bölümleri kursiyerlerimize okumamız gerektiğini söylüyordu. Harun daha sonra her birimizle teke tek görüşme yapıyordu."

Tanık İ.K. de Giresun'da 2014'te örgüte ait yurtta müdürlük yaptığını, Hayrettin D'yi tanıdığını belirterek, "O dönemde Hayrettin D. Giresun'da bulunan örgüte ait yurtların müdürü olarak görev yaptı. Ayrıca Giresun'da bulunan örgüte ait yurt müdürlerinden sorumluydu. Kendisi yurt müdürlerine yönelik program yapar, onları çağırırdı ve sohbet hocalığı yapardı." İfadesini kullandı.

- İnkar odaklı savunmaya üst sınırdan ceza

Gerekçeli kararda, sanığın örgüt içerisindeki hiyerarşik konumu, kastının yoğunluğu, eylemlerinin fazlalığı da gözetilerek cezalandırıldığı belirtilerek, şu tespitlere yer verildi:

"Sanık Hayrettin D'nin örgütün mülkiye yapılanması içerisinde Ağrı'daki kaymakamlardan sorumlu olduğu, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u yoğun şekilde kullandığı ve örgüt içerisinde Harun kod adlı mahrem imama bağlı faaliyet yürüterek FETÖ ile hiyerarşik ve organik bağ içerisinde olduğu her türlü şüpheden uzak bir şekilde ispatlanmış ve mahkememizce de bu durum kabul edilerek sanığın inkar odaklı beyanlarına itibar edilmemiştir."

Sanığın, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da aktif katılım hesabı açtırdığı da belirtilen kararda, Hayrettin D'nin üst sınırdan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamları' iddianamesi kabul edildi
10 Şubat 2021 11:59		 FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonunda 15 zanlı yakalandı
10 Şubat 2021 10:58
FETÖ şüphelisi Merkez Bankası eski müfettişi dağ evinde yakalandı
10 Şubat 2021 09:29		 İtirafçı general nasıl kurtuldu? 'Neriman'la takipsizlik almış
10 Şubat 2021 09:21
FETÖ mağdurundan 'Vefa' operasyonu
10 Şubat 2021 08:05		 Boğaziçi eylemleri: 179 kişinin terörden kaydı çıktı
09 Şubat 2021 17:34
FETÖ'cü subaylar, 780 öğrencinin işkence ile okuldan ayrılmasına neden olmuş
09 Şubat 2021 16:09		 Edirne merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
09 Şubat 2021 13:59
Görevdeki öğretmen ve polisin de olduğu 12 kişiye FETÖ'den gözaltı
09 Şubat 2021 13:30		 İnfilak eden otomobilde taşınan patlayıcıda terör örgütü PKK şüphesi
09 Şubat 2021 12:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Çeyrek altın ne kadar?12:44 - Kadın askerlere Mehmetçik mi diyeceğiz tartışması12:41 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı12:39 - Yarım çalışma ödeneği kapsamında 31 bini kişiye 84,1 milyon lira ödeme yapıldı12:38 - Hasta oğlunun tedavisinin sağlanması için 18 günde İzmir'den Ankara'ya yürüdü12:35 - Korkutan görüntü: Ankara Çayı, kırmızıya boyandı
12:29 - BioNTech Almanya'da aşı üretimine başladı12:28 - Bursa'da bir kişi yol kenarında tabancayla öldürülmüş bulundu12:25 - GİB'den 'e-Adisyon ve e-İrsaliye' iddialarına yanıt12:20 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:20 - Anadolu Üniversitesi'nden bahar dönemi için açıklama12:20 - Samsun'da görevli doktor 1,5 ayda iki kez yakalandığı Kovid-19'u yendi
12:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor12:12 - Şanlıurfa'da endişe yerini sevince bıraktı: Şimdi çok mutluyuz12:10 - 'Bayana uygun ev' ilanına 8 bin lira ceza11:59 - FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamları' iddianamesi kabul edildi11:58 - Pansiyonlu okullarda görevlilere afet eğitimi verilecek
11:55 - Bilim Kurulu Üyesi: Bildirilen ölümler aşıyla ilişkilendirilemedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kritik 4 hafta başladı, bölgesel yasaklar geliyor
Vatandaşın gözü kulağı müjdede
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü
Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak
Kar yağışı için geri sayım başladı. Sıcaklıklar 15 derece düşüyor
YÖK'ten İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı için önemli karar
İki eski milletvekili CHP'den istifa etti
İşsizlik rakamları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor
Türkiye astronot yerine ne diyecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arka sokakların halen devam etmesi 8
Bugün olanlar 2
ice man 3
türk futbolunun en güzel golü 1
kerli ferli 2
etiket 2
plumeria 1
Emile Mihai Cioran 2
fanzin 1
pileki 1
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 115 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 46 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu Kaplıca Turizm 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Konya Derbent Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam