Gaziantep'te iki silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
|10 Şubat 2021 11:34
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Gaziantep'in Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde yaşanan silahlı kavgalarda iki kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Şehitkamil ilçesine bağlı Çıksorut Mahallesi 15009 Nolu Sokak'ta ikamet eden Ali K. (34), arkadaşlarıyla evde bir araya geldi.
Ali K. ile arkadaşı Adem S'nin arasında henüz belirlenmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Ali K. ile kavgayı ayırmaya çalışan Ali K'nin annesi Mevlüde K. (71) ve evdeki Mustafa B. açılan ateş sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Ali K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mevlüde K. ile hafif yaralanan Mustafa B'yi kentteki hastanelere sevk etti.
Polis, Adem S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ali K'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tip Kurumuna gönderildi.
- Nizip'teki silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi
Nizip ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi'nde Celal K. (30) ve M.T. (46) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
M.T'nin silahını ateşlemesiyle ağır yaralanan Celal K, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay sonrası firar eden M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Celal K'nin cenazesi, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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