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Kayseri'de hırsızlık yapan kayınbirader ile eniştesi suçüstü yakalandı
Kayseri'de kiraladıkları araçlarla hırsızlık yapan kayınbirader ile eniştesi jandarma tarafından gözaltına alındı.
|10 Şubat 2021 11:35
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Gömeç ve Barsama Mahallesi'ndeki ikametlerden çapa motoru ve demir kesme makinesi gibi malzemelerin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma tarafından yapılan incelemelerde, kiraladıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin kayınbirader M.Ö. ve eniştesi Ü.B. olduğu tespit edildi.
Gömeç Mahallesi'ndeki ikametten hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Şüphelilerin yakalanmasıyla Gömeç, Barsama ve Gesi Mahallesi'ndeki faili meçhul 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı.
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