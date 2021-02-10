1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski müsteşar FETÖ'den beraat edince, eşi hakkında da berat talebinde bulunuldu

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'in "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanmasına devam edildi.
 10 Şubat 2021 11:36
+Aa- Yazdır
Eski müsteşar FETÖ'den beraat edince, eşi hakkında da berat talebinde bulunuldu

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erdem'in avukatları katıldı. Sanık Gülümser Erdem duruşmada hazır bulunmadı.

Sanık avukatları, müvekkile yöneltilen suçlamalarla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan Birol Erdem'in beraatına karar verildiğini belirterek, Gülümser Erdem hakkında beraat talebinde bulundu.

Dolandırıldığını öne süren müdahil Şengül Tuncal'ın beyanlarında çelişkiler bulunduğunu öne süren avukatlar, bu kişinin beyanlarına itibar edilmemesini istedi.

Savunmaların ardından ara karar açıklayan mahkeme, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Birol Erdem hakkındaki beraat kararının gerekçesini göndermesi için kuruma müzekkere yazılmasına hükmetti.

Gülümser Erdem hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar veren mahkeme, davayı 1 Nisan 2021'e erteledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Soma davasında tutuklu sanık kalmadı,
10 Şubat 2021 09:04		 Kadın doktora orakla saldıran şüpheli tutuklandı
09 Şubat 2021 20:26
Mahkemeden Berberoğlu hakkında fezleke
09 Şubat 2021 16:31		 UEFA maçında sahaya giren YouTuber'a hapis cezası
09 Şubat 2021 15:27
Van'da belediye ekiplerine çirkin saldırıya 3 tutuklama
08 Şubat 2021 21:03		 Enis Berberoğlu'na yeniden yargılama kararı
08 Şubat 2021 13:51
'Bu işten beraat ederim sonu kötü olur' dedi, tutuklandı
06 Şubat 2021 23:36		 CHP'li Başkana Hazreti Muhammed'e hakaretten ceza
06 Şubat 2021 22:02
Kızına şiddet uygulayan kadın tutuklandı
06 Şubat 2021 20:54		 Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar açıklandı
05 Şubat 2021 18:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Çeyrek altın ne kadar?12:44 - Kadın askerlere Mehmetçik mi diyeceğiz tartışması12:41 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı12:39 - Yarım çalışma ödeneği kapsamında 31 bini kişiye 84,1 milyon lira ödeme yapıldı12:38 - Hasta oğlunun tedavisinin sağlanması için 18 günde İzmir'den Ankara'ya yürüdü12:35 - Korkutan görüntü: Ankara Çayı, kırmızıya boyandı
12:29 - BioNTech Almanya'da aşı üretimine başladı12:28 - Bursa'da bir kişi yol kenarında tabancayla öldürülmüş bulundu12:25 - GİB'den 'e-Adisyon ve e-İrsaliye' iddialarına yanıt12:20 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:20 - Anadolu Üniversitesi'nden bahar dönemi için açıklama12:20 - Samsun'da görevli doktor 1,5 ayda iki kez yakalandığı Kovid-19'u yendi
12:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor12:12 - Şanlıurfa'da endişe yerini sevince bıraktı: Şimdi çok mutluyuz12:10 - 'Bayana uygun ev' ilanına 8 bin lira ceza11:59 - FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamları' iddianamesi kabul edildi11:58 - Pansiyonlu okullarda görevlilere afet eğitimi verilecek
11:55 - Bilim Kurulu Üyesi: Bildirilen ölümler aşıyla ilişkilendirilemedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kritik 4 hafta başladı, bölgesel yasaklar geliyor
Vatandaşın gözü kulağı müjdede
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü
Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak
Kar yağışı için geri sayım başladı. Sıcaklıklar 15 derece düşüyor
YÖK'ten İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı için önemli karar
İki eski milletvekili CHP'den istifa etti
İşsizlik rakamları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor
Türkiye astronot yerine ne diyecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arka sokakların halen devam etmesi 8
çöl kraliçesi 2
dirani 1
2023'te aya gitmek 2
06.02.2021 fenerbahçe vs galatasaray maçı 7
kerli ferli 2
luviler 1
türk futbolunun en güzel golü 1
kaybetme 4
Emile Mihai Cioran 2
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 115 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 46 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu Kaplıca Turizm 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Konya Derbent Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam