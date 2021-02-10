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FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamları' iddianamesi kabul edildi

Polis okulundaki FETÖ yapılanmasına yönelik biri tutuklu 13 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, bu kişilere 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde bölge sorumlularından gelen mesajlara da yer verildi
 10 Şubat 2021 11:59
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FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamları' iddianamesi kabul edildi

Balıkesir'de polis okulunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik biri tutuklu 13 zanlı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak sunulduğu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezindeki mahrem yapılanmaya ilişkin detaylara yer verildi.

İddianamede, örgütün büyük bir gizlilik içinde, manevi duyguları kullanarak üyelerini polislerden sorumlu yaptığı belirtildi.

Bir itirafçı iddianamedeki ifadelerinde, Y.Ş. adlı mahrem imamın kendisine abdestinin olup olmadığını sorduktan sonra, "Abdestim var." deyince yemin ettirdiğini aktardı. İtirafçı, şunları anlattı:

"Bana, 'Onların hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını gidereceksin, sıkıntılarını sorunlarını çözeceksin, aşamadığın bir durum varsa bize bildireceksin' dedi. Ben de 'Bizim polis okulu öğrencileriyle ne alakamız var, ne işimiz olur?' diye sordum. Kendisi bana 'Ortamı görüyorsun, biliyorsun. Bu öğrenciler dinini öğrensin, daha rahat ve güzel bir ortamda dinlensinler, kötü yola sapmasınlar, içki, kumar veya kadın, kız muhabbeti yaşamasınlar. İlgilendiğin her kişinin sevabını sen alacaksın, buraya getirdiğin her kişi için ayrı ayrı sevaba girersin. O çocukları haramdan kurtaracaksın, uzak tutacaksın' gibi şeyler söyledi. Ben de manevi olarak etkilendiğim için kabul ettim."

- "Polislere söyleyin amirlerini dinlemesinler, askere direnmesinler"

İddianamede, FETÖ'nün sözde mahrem imamlarının, örgütün bölge sorumlularına 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Tango mesaj grubundan gönderdiği mesajlar da yer aldı.

Polislerin, darbeci askerlere direnmemesi istenen mesajlarda şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli abiler, TSK yönetime el koyuyor. Herkes bölge bölge, il il sorumlu olduğu alanlara baksın. Asker kan dökebilir. Gelişmelerden bize bilgi verin, askerle karşı karşıya gelinebilir. Halk ikna edilmeye çalışılsın, askere direnilmesin, pasif olarak dirensinler. Polislere söyleyin amirlerini dinlemesinler, askere direnmesinler, suhuletle işi idare etsinler. Dua edelim, büyük fotoğrafı görmeden yorum yapmayın. Psikolojik üstünlük darbeye karşı olanlarda ancak teknik üstünlük bizde. Birim amirleri halkı ve memurları ikna etsinler. Şu an bize karşı direnme var, moralinizi yüksek tutun. İnternet kesilebilir, hazırlıklı olun ona göre hareket edin."

Bu mesajlardan, polis okulundaki mahrem yapılanmanın FETÖ'nün darbe girişiminde fiilen yer aldığının anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, tutuklu sanık A.F.G'nin terör örgütü yöneticiliğinden 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Diğer sanıklar A.A, A.Ç, A.T.K, A.D, E.G, K.A, M.E, M.O.Y, Ö.U, Ö.H, S.K. ve V.S. ise terör örgütü üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010-2014 yıllarında Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerine sözde mahrem imamlık yaptığı belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Balıkesir, İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de 11 Eylül 2020'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu kişiler yakalanmıştı. Aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu zanlılardan 12'si adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 1 kişi tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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