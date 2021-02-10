Anadolu Üniversitesi'nden bahar dönemi için açıklama
Anadolu Üniversitesi 2. döneme de uzaktan eğitimle devam edecek
|10 Şubat 2021 12:20
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Avrupa'nın 'Türk Yükseköğretim Sistemi' karnesine 5 alanda tam puan verildi
09 Şubat 2021 10:09
|Türk bilim adamı, karaciğerin şifresini çözecek
08 Şubat 2021 08:28
|Profesörlerden, eğitim kurumları yönetici görevlendirme yönetmeliğine tepki
06 Şubat 2021 11:43
|Boğaziçi ile ilgili yeni gelişme: 2 yeni fakülte kuruldu
06 Şubat 2021 06:50
|Balıkesir'den Silikon Vadisi'ne uzanan başarı öyküsü
02 Şubat 2021 11:48
|Parayla tez yazma işi devam ediyor
31 Ocak 2021 22:44
|Rektör, kendini dekan olarak atadı: Mecbur kaldığım için yapıyorum
31 Ocak 2021 09:35
|Kabe fotoğrafının yere serilmesine YÖK'den tepki
30 Ocak 2021 14:02
|YÖK, küresel salgın döneminde engelli öğrencilerin durumunu dünya gündemine taşıdı
29 Ocak 2021 11:34
|Bilim dünyası yeni bitki türü keşfetti
25 Ocak 2021 15:28