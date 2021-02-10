1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

GİB'den 'e-Adisyon ve e-İrsaliye' iddialarına yanıt

"e-Adisyon uygulaması da mevcut kağıt ortamındaki adisyon belgesini elektronik ortamda düzenlemek isteyen mükelleflerimize imkan sağlamak amacıyla geliştirilmiş ve herhangi bir zorunluluk getirilmeden kullanıma açılmıştır"- "Yapılan düzenleme sadece e-İrsaliye kullanma zorunluluğu olan mükelleflerin ciro şartını ne zaman sağladıkları husususun netleştirilmesinden ibarettir"
 10 Şubat 2021 12:25
+Aa- Yazdır
GİB'den 'e-Adisyon ve e-İrsaliye' iddialarına yanıt

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-belge uygulamalarına ilişkin bazı haberlerin yanlış yönlendirici nitelikte olduğunu bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "Lokantalara e-Adisyon zorunluluğu getirildi", "Lokanta, kafe ve pastanelere e-Adisyon zorunluluğu getirildi", "Kapalı Dükkana e-Adisyon Yükü", "e-İrsaliye Kalktı" başlıkları ile yer verilen haberlerde elektronik belgeler ve kullanımına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı genel tebliğ düzenlemesiyle ilgili gerçeği yansıtmayan yanıltıcı bilgiler yer aldığı ifade edildi.

Vergi kanunları gereğince mükelleflerin düzenlemek zorunda olduğu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, saklanması, iletilmesi şeklinde özetlenebilecek e-belge uygulamalarının gelişen teknolojiden azami seviyede yararlanarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan uygulamalar olduğuna değinilen açıklamada, e-Adisyon uygulamasının da mevcut kağıt ortamındaki adisyon belgesini elektronik ortamda düzenlemek isteyen mükelleflere imkan sağlamak amacıyla geliştirildiği ve herhangi bir zorunluluk getirilmeden kullanıma açıldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu düzenlemelere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İdarenin geliştirdiği bir hizmetin salgın koşullarıyla ilişkisini kurarak zorunlu bir uygulama gibi yansıtılması mükellef uyumunu bozmaya yöneliktir.

e-İrsaliye uygulamasında ise demir ve çelik sektöründe yer alan mükelleflerin zorunluluk kapsamından çıkarıldığına ilişkin asılsız haber yapılmıştır. e-İrsaliye uygulamasında hangi mükellef veya sektör gruplarının zorunlu olarak uygulamaya dahil olacağına ilişkin düzenlemeler 19 Ekim 2019 tarihli 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu başlıklı bölümünde açıklanmıştır.

Söz konusu düzenlemede 'e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler'in e-İrsaliye uygulaması kapsamına alındığı açık olarak yer almaktadır. Son yayınlanan 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de bu bölümde herhangi bir değişiklik yapılmamış ve yeni bir hüküm getirilmemiştir. Yapılan düzenleme sadece e-İrsaliye kullanma zorunluluğu olan mükelleflerin ciro şartını ne zaman sağladıkları husususun netleştirilmesinden ibarettir. Bu nedenle haber yanlış yönlendirici nitelikte olup gerçeği yansıtmamaktadır."

Lokanta, kafe ve pastanelerde e-adisyon zorunlu hale geliyor
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Bayana uygun ev' ilanına 8 bin lira ceza
10 Şubat 2021 12:10		 Adıyaman'da 28 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
10 Şubat 2021 11:49
İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi bugün başlıyor
10 Şubat 2021 10:45		 Lokanta, kafe ve pastanelerde e-adisyon zorunlu hale geliyor
10 Şubat 2021 09:45
Bakanlık'tan küçük esnaf için AVM ve zincir market adımı
10 Şubat 2021 08:26		 Türkiye Uzay Ajansının logosu görücüye çıktı
09 Şubat 2021 23:26
642 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi
09 Şubat 2021 21:11		 Prof. Dr. Cevdet Kılıç'a, Boğaziçi paylaşımı nedeniyle soruşturma
09 Şubat 2021 18:51
Adalet Bakanlığı, hakim savcı alım mülakatı için salgın kılavuzu yayımladı
09 Şubat 2021 18:33		 2020 yılı kaymakam adaylığı sınavında 1 soru iptal edildi
09 Şubat 2021 18:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Çeyrek altın ne kadar?12:44 - Kadın askerlere Mehmetçik mi diyeceğiz tartışması12:41 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı12:39 - Yarım çalışma ödeneği kapsamında 31 bini kişiye 84,1 milyon lira ödeme yapıldı12:38 - Hasta oğlunun tedavisinin sağlanması için 18 günde İzmir'den Ankara'ya yürüdü12:35 - Korkutan görüntü: Ankara Çayı, kırmızıya boyandı
12:29 - BioNTech Almanya'da aşı üretimine başladı12:28 - Bursa'da bir kişi yol kenarında tabancayla öldürülmüş bulundu12:25 - GİB'den 'e-Adisyon ve e-İrsaliye' iddialarına yanıt12:20 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:20 - Anadolu Üniversitesi'nden bahar dönemi için açıklama12:20 - Samsun'da görevli doktor 1,5 ayda iki kez yakalandığı Kovid-19'u yendi
12:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor12:12 - Şanlıurfa'da endişe yerini sevince bıraktı: Şimdi çok mutluyuz12:10 - 'Bayana uygun ev' ilanına 8 bin lira ceza11:59 - FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamları' iddianamesi kabul edildi11:58 - Pansiyonlu okullarda görevlilere afet eğitimi verilecek
11:55 - Bilim Kurulu Üyesi: Bildirilen ölümler aşıyla ilişkilendirilemedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kritik 4 hafta başladı, bölgesel yasaklar geliyor
Vatandaşın gözü kulağı müjdede
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü
Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak
Kar yağışı için geri sayım başladı. Sıcaklıklar 15 derece düşüyor
YÖK'ten İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı için önemli karar
İki eski milletvekili CHP'den istifa etti
İşsizlik rakamları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor
Türkiye astronot yerine ne diyecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazma yetisini kaybetmek 4
bıldır 3
erken kalkmak 3
çöl kraliçesi 2
dirani 1
luviler 1
bal porsuğu 1
dolap 1
ice man 3
Tesla 2
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 115 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 46 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu Kaplıca Turizm 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Konya Derbent Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam