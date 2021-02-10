Yarım çalışma ödeneği kapsamında 31 bini kişiye 84,1 milyon lira ödeme yapıldı
|10 Şubat 2021 12:39
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2016 yılından bugüne kadar yarım çalışma ödeneği kapsamında 31 bini aşkın kişiye toplam 84,1 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yarım çalışma ödeneğine ilişkin yaptığı açıklamada, kadın çalışanların çalışma hayatında tutulmasına önem verdiklerini belirtti.
"2016 yılından bugüne kadar yarım çalışma ödeneği kapsamında 31 bini aşkın kişiye toplam 84,1 milyon lira ödeme yaptık." bilgisini paylaşan Selçuk, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğiyle, kadınların hem çocuklarına bakabilmelerine hem de iş hayatına devam edebilmelerine destek olduklarını aktardı.
Selçuk, yarım çalışma ödeneği ile 60 ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince gelir desteği sağladıklarını, kadınların ödenekten yararlanabilmesi için doğum ya da evlat edinmeden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışması gerektiğini kaydetti.
Yarım çalışma ödeneğiyle yarım çalışma nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybının kısmen de olsa telafi edilmesi ve kadın işçilerin çalışma hayatı içinde tutulmasını amaçladıklarını vurgulayan Selçuk, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarının, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olduğunu söyledi.
Selçuk, yarım çalışma uygulamasının işverenin onayına bağlı olmadığına işaret ederek, "Sadece hak sahibinin talepte bulunması yeterlidir. İşçinin bu yöndeki isteğini işverene bildirmesi halinde, işveren işçinin bu yöndeki talebini karşılamak durumundadır." ifadelerini kullandı.
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