Kadın askerlere Mehmetçik mi diyeceğiz tartışması
|10 Şubat 2021 12:44
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Habertürk canlı yayınında Ebru Baki'nin sunumuyla ekrana gelen Para Gündem programının bu sabahki konukları, Dragoman Strateji Başkanı Onur Erim ile SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı oldu.
Gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı programda konu, Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın hain terör örgütü PKK'ya başlattığı operasyonlara geldi.
TSK'nın bu sabah başlattığı Pençe Kartal-2 operasyonuna da değinilen programda, konuklardan Onur Erim, ortaya çok tartışılacak bir konu attı.
"KADIN ASKERLERE NE DİYECEĞİZ?"
"Kadın askerlere de Mehmetçik mi diyeceğiz?" diye soran Erim "Bütün Mehmetçiklerimiz ayağına taş değmeden müthiş işler çıkartıyor. Özellikle Güneydoğu'da... Bu arada Türkiye'de yeni bir tartışma açmayayım ama şimdi yeni gördük biliyorsunuz özel operasyonlarda genç kızlarımız timlere katılıyor. Onlara da Mehmetçik mi diyeceğiz bilmiyorum. Demeyeceksek o kızlar da sahada. Eğer Mehmetçik kavram olarak onları da kapsamıyorsa bilemiyorum." ifadelerini kullandı.
Ebru Bakı ise Erim'in bu ifadelerine "Mehmetçik kapsar." yanıtını verdi.
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