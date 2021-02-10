Uzmanlardan uyarı: Beklenen kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi olabilir
|10 Şubat 2021 13:03
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Türkiye'de cuma gününden itibaren başlaması beklenen kar yağışının, 1987, 2002 ve 2004'deki yağışlar gibi etkili olması öngörülüyor.
Dünyada son yılların en büyük sorunları arasında küresel ısınma ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye de küresel ısınmanın sonuçlarından etkilenen ülkeler arasında.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu kış mevsiminde kar yağışları geçmiş senelere göre oldukça düşük. Önceki yılların bu zamanlarında kar kalınlığı 3 metrelere ulaşabilirken bu yıl kar kalınlığı ortalama insan boyunu aşamadı.
''ETKİLİ BİR KAR YAĞIŞI GELİYOR''
Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre cuma günü başlayacak ve Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alacak soğuk hava dalgasındaki kar yağışının günlerce kalma ihtimali oldukça yüksek.
Doğu Avrupa üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz'den gelen siklonla Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'teki kar yağışları gibi etkili olması bekleniyor.
1987 yılının mart ayında İstanbul'da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da 1987'de 4-14 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalama hava sıcaklığı sıfırın altında 2,2 derece olarak kaydedilmişti.
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