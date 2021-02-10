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Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak, sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
 10 Şubat 2021 13:17
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası bugün saat 19.00'da açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de bir araya gelecek.

Toplantı sonrası Bakan Koca, saat 19.00'da basın açıklama yapacak.
Anadolu Ajansı
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