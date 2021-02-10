Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak, sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
|10 Şubat 2021 13:17
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası bugün saat 19.00'da açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de bir araya gelecek.
Toplantı sonrası Bakan Koca, saat 19.00'da basın açıklama yapacak.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ocak ayında sıcaklık rekoru! İşte sıcaklık rekoru kıran yerler
10 Şubat 2021 15:06
|Uzmanlardan uyarı: Beklenen kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi olabilir
10 Şubat 2021 13:03
|Kadın askerlere Mehmetçik mi diyeceğiz tartışması
10 Şubat 2021 12:44
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
10 Şubat 2021 12:41
|Hasta oğlunun tedavisi için 18 günde İzmir'den Ankara'ya yürüdü
10 Şubat 2021 12:38
|Korkutan görüntü: Ankara Çayı, kırmızıya boyandı
10 Şubat 2021 12:35
|Doktor, 1,5 ayda iki kez yakalandığı Kovid-19'u yendi
10 Şubat 2021 12:20
|Şanlıurfa'da endişe yerini sevince bıraktı: Şimdi çok mutluyuz
10 Şubat 2021 12:12
|Bilim Kurulu Üyesi: Bildirilen ölümler aşıyla ilişkilendirilemedi
10 Şubat 2021 11:55
|'İnsan deneyleri başlayacak 3 yerli aşı adayımız var
10 Şubat 2021 11:47