Ocak ayında sıcaklık rekoru! İşte sıcaklık rekoru kıran yerler
|10 Şubat 2021 15:06
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Türkiye'de geçen ay sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 72 merkezde sıcaklık rekoru kırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,7 derece olarak ölçüldü. Bu yılki ocak ayında ise havaların sıcak geçmesinden dolayı ortalama sıcaklık 5,4 dereceye yükseldi.
Ocak ayında Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Geçen ay Türkiye'nin 72 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinden gerçekleşerek ekstrem (en yüksek) değerlerine ulaştı.
Geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru Cide, Sivas, Göksun, Gemerek ve Çorum'da kırıldı.
Ocak'ta Cide'de 5,3, Sivas'ta 4, Göksun'da 3,6, Gemerek'te 3,4 ve Çorum'da 3,1 derece sıcaklık farkları oluştu.
Ocak ayında yeni ekstrem sıcaklık değerlerinden bazıları şu şekilde oluştu:
|Merkezler
|Uzun yıllar ocak maksimum sıcaklıklar (°C)
|Ocak 2021 maksimum sıcaklıklar (°C)
|Fark (°C)
|1. Cide
|23,5
|28,8
|5,3
|2. Sivas
|14,6
|18,6
|4
|3. Göksun
|13,9
|17,5
|3,6
|4. Gemerek
|16
|19,4
|3,4
|5. Çorum
|17,5
|20,6
|3,1
|6. Boğazlıyan
|17,5
|20,3
|2,8
|7. Rize
|24
|26,6
|2,6
|8. Tosya
|14,6
|17,2
|2,6
|9. Çankırı
|15
|17,6
|2,6
|10. Merzifon
|18
|20,2
|2,2
|11. Amasya
|21,3
|23,5
|2,2
|12. Osmancık
|19,8
|21,9
|2,1
|13. Kütahya
|17,1
|19,1
|2
|14. Kastamonu
|17,3
|19,2
|1,9
|15. Ankara Bölge
|16,6
|18,4
|1,8
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