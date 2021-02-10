Çukur dizisinin final yapacağı tarih belli oldu
|10 Şubat 2021 13:46
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Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğluü geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere takıldı.
Kocaoğlu, bu sezon final yapması beklenen Çukur'la ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız" dedi.
ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen haberler ise final haftasının mayıs ayına denk geleceği yönünde... Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor.
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başladı. Çukur dizisi, en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda final yapacak.
ÇUKUR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Kaynak: Haber Global
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