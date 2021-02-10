Toç Bir Sen, Bakan Pakdemirli ile görüştü. 9 konuyu iletti

Orman Genel Müdürlüğünde gerçekleşen görüşmede Genel Başkan Öztürk, Bakan Pakdemirli'ye Toç Bir-Sen olarak hazırladıkları, Tarım-Orman Çalışanlarının taleplerini, sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini içeren raporu sundu.

Görüşmede Genel Başkan Öztürk, başta Orman Genel Müdürlüğü'ndeki Rotasyon olmak üzere, Sözleşmeli Personelin 657 4/A Kapsamına Alınması, Tarım-Orman çalışanlarına Şiddeti Önlemeye Yönelik Yasal Düzenleme, Lisans Tamamlama, Fiili Hizmet Süresi Zammı, Orman Muhafaza Memurlarının Hizmet Sınıfı Değişikliği, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlükleri'nde Görevli Personele Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme, Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretlerinin Artırılması, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Açıktan Atama Yöntemi ile Personel İhtiyacının Karşılanması gibi talepleri Bakan Pakdemirli'ye iletti.

Genel Başkan Öztürk; "Tarım ve ormancılık hizmet kolunun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak, hizmet kolu çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, yaşam kalite ve standartlarının yükseltilmesi amacı ile çalışanlarımızın bizlere iletmiş olduğu taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerimizi Kurum İdari Kurulları, Kamu Personeli Danışma Kurulu, Toplu Sözleşme görüşmeleri gibi birçok yasal alanda dile getiriyor ve taleplerimizin kazanıma dönüşmesi için mücadele ediyoruz. Söz konusu platformlarda dile getirdiğimiz taleplerimizden bir kısmı Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeler ile bir kısmı ise mevzuat değişikliği yapılarak hayata geçirilebilmektedir. Mevzuat değişikliği gerektiren taleplerimizi bir taraftan KİK, KPDK ve Toplu Sözleşme görüşmelerinde gündeme getirirken diğer taraftan da hazırlamış olduğumuz Kanun değişiklik taleplerimizi Bakanlık, TBMM Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na iletmekte ve çözüm arayışımızı sürdürmekteyiz.

Çözüme kavuşturulan yüzlerce kazanıma rağmen tarım ve orman çalışanlarımızın halen çözüm beklediği sorunlar bulunmaktadır. OGM'de rotasyon, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, lisans tamamlama, şiddet yasası, fiili hizmet, kontrol ilave ödeme kapsamının genişletilmesi, veteriner biyolojik uygulama ücretlerinin artırılması, Orman Muhafaza Memurlarının hizmet sınıfı değişikliği ve yeni personel alımı gibi öncelikli çözüm bekleyen sorunların da biran evvel çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Personel Genel Müdürü Adem Dinç'in de katıldığı toplantıda Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da yer aldı.