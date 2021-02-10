Aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi 150 lira için öldürülmüş
|10 Şubat 2021 13:53
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Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi adliyeye sevk edildi.
Meram ilçesi Karakurt Caddesi'nde, Kamil Başarılı'nın (46) silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yakalanan Mustafa K. (28), Bahattin Y. (26) ve U.Ç'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden U.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Mustafa K. ile Bahattin Y. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
-Maktul, 150 lira için öldürülmüş
Öldürülen Başarılı'nın, kaçak alkol satışı yapan şüphelilerden alkol alarak 150 lira borçlandığı, parayı ödemediği için takip edilerek, zanlılardan Mustafa K. tarafından silahla vurulduğu iddia edildi.
- Olay
Meram'da, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Kamil Başaralı, olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayın ardından bir seraya saklanan şüphelilerden ikisi, kendilerini gözaltına almak isteyen polise tabancayla ateş açmış, bir süre polise direnen şüpheliler, kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.
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