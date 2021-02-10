Hayırseverlerden topladığı tabletleri, online eğitime giremeyen öğrencilerine dağıttı

Adıyaman' da sınıfında ki birçok öğrencisinin online eğitime katılmadığını gören öğretmen kendi çabaları ile hayırseverlerden topladığı 20 tableti öğrencilerinin tek tek evlerini dolaşarak ulaştırdı.

Adıyaman merkezdeki Cengiz Topel Ortaokulu'nda görev yapan Matematik öğretmeni Mehmet Şükrü Aygül sınıfında bulunan birçok öğrencisinin maddi durumunun yetersizliği yüzünden online eğitimden mahrum olduğunu görünce kendi çabaları ile bir kampanya başlattı.

Fedakar öğretmen Mehmet Şükrü Aygül, "Kendi sınıfımda bulunan 20 öğrencimin maddi zorluklar çektiğini ve online eğitime istekli olupta katılmadığını görünce bende bir burukluk oluştu. Bu konu ile ne yapacağımı düşününce, arkadaşlarımdan, eşimden dostumdan yardım toplayarak mağduriyetlerini giderme fikri oluştu. Sağolsun değerli dostlarım, akrabalarım konu eğitim olunca herkes yardım elini uzattı. Ve 20 öğrencimin 20 Sine Allah'a şükür tabletleri ulaştırdım.Öğrencilerimin yüzündeki tebessüm ve sevinç bana yeter. İnşallah herkes bu farkındalığı ortak olur. Ayrıca yardımda bulunan tüm dostlarıma tek tekteşekkür ederim "dedi.

Öğretmenin bu duyarlı davranışı öğrenci velileri ve çevresinde takdirle karşılandı.