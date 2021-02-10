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Türkiye'den dev Çin hamlesi! İşte 10 maddelik plan

Türkiye, Çin'le ticari ilişkilerini üst seviyeye çıkarıp ihracatı artırmak için yeni stratejiler geliştiriyor. Yeni demiryolu seferi sayesinde Çin ile aradaki mesafeyi 13 güne indiren Türkiye, 2021 yılı için 5 milyar dolarlık ticaret hedefi için rotayı belirledi.
 10 Şubat 2021 14:32
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Türkiye'den dev Çin hamlesi! İşte 10 maddelik plan

Türkiye, dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan Çin'le ticari ilişkilerini üst seviyeye çıkarıp ihracatı artırmak için yeni stratejiler geliştirmeyi sürdürüyor. Yeni demiryolu seferi ile aradaki mesafeyi 13 güne indiren Türkiye, Çin'le bu yıl 5 milyar dolarlık ticaret hedefi için rotayı çizdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Çin pazarında daha güçlü yer alabilmesi ve iki ülke arasında tarım ürünleri ticaretin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, küresel iletişim kampanyası kapsamında bu ülkede reklam, PR çalışmaları yapılacağını söyledi. Bakan Pekcan, Çin'e yönelik pazar hedefli hazırlanacak sektörel projelerin destekleneceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Pekcan 2021 ajandasını10 başlıkta sıraladı:

*Çin'de 'küresel iletişim kampanyası' başlıyor

*Türk malı tanıtımı projelerine teknik ve bütçe desteği verilecek

*Çin'e süt ürünleri ihracatı için 54 firma yetkilendirildi

*Çin pazarına e-ticaret ile giriş projesi başlatıldı

*Alabalık, orkinos ürünleri ihracatının önü açıldı

*Türk tarım ürünlerinin ihracında bitki sağlığı protokolleri hazırlanıyor

*Yaş Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi kuruldu

*Çin'e kanatlı eti satacak firma listesi hazırlandı, bir tanesi onay aldı

* Pazar hedefli sektörel projeler teşvik edilecek

*İhracatta demiryolu ve karayolunun payı artırılacak


BİTKİ SAĞLIĞI PROTOKOLLERİ İMZALANIYOR

Ticaret Bakanı Pekcan, Çin'le ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Pekcan, Çin'in iç pazar büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, özellikle "niş" ürünlere (özel) talebi de besleyen orta sınıf gibi etmenlerin tarım ürünleri ihracatında güçlü bir potansiyele işaret ettiğini söyledi. Pekcan, Türk tarım ürünlerinin Çin'e ihraç edilmesi konusundaki bitki sağlığı gerekliliklerine ilişkin protokollerin tamamlanmasının bu çalışmaların bir parçası olduğunu ifade etti.

SÜT ÜRÜNLERİNDE 54 ÜRETİM TESİSİ YETKİLENDİRİLDİ

Türkiye'den Çin'e hayvansal mamuller ihracatının başlamasına yönelik adımları değerlendiren Pekcan, bu ülkeye süt ürünleri ihraç edebilecek firma listelerinin duyurulduğunu, sektörün önde gelen firmaları arasında yer alan 54 üretim tesisinin süt ürünü ihracatında farklı ürünlerde yetkilendirildiğini bildirdi.

KİRAZDA EN BÜYÜK 8. PAZAR

İki ülkede arasında imzalanan protokolle "gökkuşağı ve nehir alabalığı, orkinos, mavi yüzgeçli orkinos" ürünlerinin ihracatının önü açıldığını belirten Bakan Pekcan, bu ülkeye gönderilen su ürünlerinin çeşitlendirildiğini söyledi. "Uzak Doğu'ya Yaş Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi" oluşturulduğunu belirten Bakan Pekcan, Çin'in kiraz ihracatından en büyük sekizinci pazar olarak öne çıktığını ifade etti. Pekcan, ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihracatında herhangi bir kısıtlama bulunmadığını kaydetti.

KANATLI ÜRÜN SATIŞI ARTIYOR

Çin'le kanatlı eti protokolü çalışmalarına değinen Bakan Pekcan, "Geçen yıl gerçekleştirilmesi planlanan ziyarette imzalanması öngörülüyordu. Ancak salgın nedeniyle süreç sekteye uğradı. Yapılan görüşmelerle geçen yıl eylül ayında ülkemizden Çin'e kanatlı eti yapmak isteyen firmaların listesi Çinli makamlara iletildi. Çin Gümrükler Genel İdaresi önceki yıl ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yerinde incelemede bulunan firmalardan birini halihazırda kanatlı eti ithalatı için onaylı firmalar arasında ekledi. Tüm ihracatçı firmalarımızın onaylı firmalar arasına girmesini temin için girişimlerimiz sürüyor" dedi.

TÜRK MALI ALGISI GÜÇLENİYOR

Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla yürütülen global iletişim projeleri ve işbirliklerine dikkat çeken Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"Çin 2020-2021 dönemi için öncelikli 17 hedef ülke arasında yer alıyor. Tanıtım faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. İhracat sektörlerimizin tanıtımı için çatı tanıtım faaliyetleri sürüyor. Bu yıl yürütülecek küresel iletişim kampanyası kapsamında bu ülkede reklam, PR çalışmaları yapılması, Pazar hedefli hazırlanacak sektörel projelerin desteklenmesi hedefleniyor. Yerinde Pazar Araştırması çalışması yapılıyor. Pandemi süreci ile birlikte elektronik ticaretin önem kazanmasıyla Çin Elektronik Ticaret Pazarı ile ilgili özel bir rapor hazırlandı. Çin pazarına e-ticaret ile giriş projesi başlatıldı. Türkiye tanıtım grubuna aktif destek sağlıyor."
Sabah
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