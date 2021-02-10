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Şanlıurfalılardan Göbeklitepe'deki metal blok için Cumhurbaşkanına teşekkür

Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 5 gün önce toprağa yerleştirilmiş halde bulunan ve dün sabah kaldırıldığı görülen metal blokun Milli Uzay Programının tanıtım çalışmasının bir parçası olduğunun ortaya çıkması Şanlıurfalıları sevindirdi.
 10 Şubat 2021 14:39
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Şanlıurfalılardan Göbeklitepe'deki metal blok için Cumhurbaşkanına teşekkür

Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 5 gün önce toprağa yerleştirilmiş halde bulunan ve dün sabah kaldırıldığı görülen metal blokun Milli Uzay Programının tanıtım çalışmasının bir parçası olduğunun ortaya çıkması Şanlıurfalıları sevindirdi.

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blok merak konusu olmuş, dün kaldırılınca vatandaşların merakı daha da artmıştı. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 45 santim genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak Ay'ı gör" ifadesi yazılı metal blokun sırrı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşma sırasında çözüldü. Metal blokun, Türkiye'nin Milli Uzay Programı tanıtımının parçası olduğunun anlaşılması Şanlıurfalıları sevindirdi.

Blokun konulduğu mahallenin sakini ve Göbeklitepe'de tarlasında keşif yapılan Mahmut Yıldız, böyle bir tanıtım çalışması mahallelerinde yapıldığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yıldız, "İnsanlarda bir merak vardı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşma sonrası hem rahatladık hem sevindik. İnsanlar bir sıkıntı olmadığını anladı. Vatandaşlar olarak çok mutlu olduk. Bu tanıtım Göbeklitepe için iyi oldu" dedi.

Metal blokun tarlasına yerleştirildiği mahalle sakini Fuat Demirdil ise "Böyle bir tanıtım çalışmasının bizim mahallemizde yapılması, benim tarlamda olması bizi mutlu etti. Cumhurbaşkanımızı şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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