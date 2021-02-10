Oyuncu Oya Okar'ın otomobilini çalan şüpheliler yakalandı
|10 Şubat 2021 14:58
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Beykoz'da 21 Ocak tarihinde çakarlı otomobil ile oyuncu Oya Okar'ın evinin önüne gelen Ümit Ö.(28) ve Mutlu Yaşar A.(31) , ilk olarak evin alarm sistemini devre dışı bıraktı. Eve girerek 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şüpheliler, sonrasında evin kapısında duran 500 bin lira değerindeki otomobili de alarak araç ile olay yerinden uzaklaştı.
4 KİLO UYUŞTURUCU İLE YAKALANDILAR
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptıkları ortak çalışma ile Pendik'te bir adrese operasyon yapıldı. İki şüpheli evde yakalanırken, Okar'ın otomobili evin garajında plakası değiştirilmiş halde bulundu. Evde yapılan aramada, garajda bulunan bir başka otomobilin bagajında 4 kilo 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelilerden Mutlu Yaşar A.'nın resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde bulundurma, hırsızlık, Ümit T.'nin ise oto hırsızlık, evden hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurmaktan suç kaydı olduğu öğrenildi.
Öte yandan şüphelilerin evin bahçesinde yürüdüğü anlar ve çaldıkları otomobil ile olay yerinden uzaklaşma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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