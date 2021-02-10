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ÖSYM, 2021/3 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2021/3: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarını açıkladı
 10 Şubat 2021 15:03
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ÖSYM, 2021/3 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı

DUYURU
(10 Şubat 2021)

KPSS-2021/3: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

28 Ocak - 03 Şubat 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/3 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Şubat 2021 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2021/3 Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2021/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Memurlar.Net
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