Bakanlık uyardı: Randevu almadan hastanelere gitmeyin
Sağlık Bakanlığı: Temas riskini en aza indirmek için lütfen randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız
|10 Şubat 2021 15:10
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşılama grubunda olan ve sırası gelen vatandaşları randevu almadan sağlık kuruluğuna gitmemeleri konusunda uyardı.
Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "Aşı yapılacak grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden randevu alabilirsiniz. Temas riskini en aza indirmek için lütfen randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız" ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Veri toplama ve paylaşmaya yönelik çalışmalar kayıt altına alınacak
10 Şubat 2021 14:35
|'Evde maaş ödemesi' uygulaması 65 yaş üstünü rahatlattı
10 Şubat 2021 13:42
|Konya'da bir mahalleye mutasyonlu virüs karantinası
10 Şubat 2021 13:36
|GİB'den 'e-Adisyon ve e-İrsaliye' iddialarına yanıt
10 Şubat 2021 12:25
|'Bayana uygun ev' ilanına 8 bin lira ceza
10 Şubat 2021 12:10
|Adıyaman'da 28 ev karantinaya alındı
10 Şubat 2021 11:49
|İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi bugün başlıyor
10 Şubat 2021 10:45
|Lokanta, kafe ve pastanelerde e-adisyon zorunlu hale geliyor
10 Şubat 2021 09:45
|Bakanlık'tan küçük esnaf için AVM ve zincir market adımı
10 Şubat 2021 08:26
|Türkiye Uzay Ajansının logosu görücüye çıktı
09 Şubat 2021 23:26