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Bakanlık uyardı: Randevu almadan hastanelere gitmeyin

Sağlık Bakanlığı: Temas riskini en aza indirmek için lütfen randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız
 10 Şubat 2021 15:10
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Bakanlık uyardı: Randevu almadan hastanelere gitmeyin

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşılama grubunda olan ve sırası gelen vatandaşları randevu almadan sağlık kuruluğuna gitmemeleri konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "Aşı yapılacak grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden randevu alabilirsiniz. Temas riskini en aza indirmek için lütfen randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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