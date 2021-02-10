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MİT, PKK'nın sözde lojistik sorumlusunu Sincar'da yakaladı

MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi.
 10 Şubat 2021 15:18
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MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi.
Anadolu Ajansı
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