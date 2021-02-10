MİT, PKK'nın sözde lojistik sorumlusunu Sincar'da yakaladı
MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi.
|10 Şubat 2021 15:18
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