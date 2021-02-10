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CHP'den 329 kişi istifa etti, İnce'ye destek verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tire İlçe Teşkilatına üye 329 kişi, partiden istifa etti. Muharrem İnce'ye destek mesajı verilen basın açıklamasında, "Yıllarca emek verdiğimiz partimizden üzülerek ayrılıyoruz. Tüm vatanseverleri Memleket Hareketi içerisinde görmek istiyoruz" denildi.
 10 Şubat 2021 15:31
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tire İlçe Teşkilatına üye 329 kişi, partiden istifa etti. Muharrem İnce'ye destek mesajı verilen basın açıklamasında, "Yıllarca emek verdiğimiz partimizden üzülerek ayrılıyoruz. Tüm vatanseverleri Memleket Hareketi içerisinde görmek istiyoruz" denildi.

CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin ardından Tire'den de toplu istifa geldi. CHP üyesi 329 kişi, partiden istifa ederek Muharrem İnce'nin safına geçti. Eski ilçe başkanlarından Mustafa Güngör'ün ofisinde bir araya gelen partililer, Memleket Hareketi'ni desteklediklerini ifade etti. Grup adına basın açıklaması yapan İlhan Ersöz, şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak, bu dar alanda basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin bir an önce bu illetten kurtulmasını temenni ediyoruz. Gündem yoksulluk, işsizlik ve gelecek kaygısı iken, mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri sadece lafta açıklamalar yapmakta, halkın derdine derman olamamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden gayet memnunuz. Her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden, gaf ebesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan da memnunum. Mumla arasak bulamayacağımız bir rakip' sözlerine hiçbir tepki göstermeyen Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi, maalesef tabanın duyduğu sıkıntıları bile görememektedir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi mensupları olarak ana muhalefet liderinin bu ve benzeri konularda sessiz kalmasını içimize sindiremiyoruz. Toplumun bölünüp, kendilerine yakın olmayanları ötekileştiren bir yönetimden memnun değiliz. Alternatif çözüm üretemeyen bir muhalefet Türkiye'nin kaderi olamaz. Türkiye sahipsiz değildir. Bizler burada yollarımızı ayırıyoruz."

"Tüm vatanseverleri bu hareketin içerisinde görmek istiyoruz"

"Memleket Hareketi öncüleri olarak bizler, çok sevdiğimiz, yıllarca emek verdiğimiz partimizden üzülerek ayrılıyoruz." diyen partililer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ve bu konudan hiç ödün vermeksizin ülkenin refahı, daha aydınlık yarınları için millet ile beraber Memleket Hareketi'nde toplandıklarını ifade ettiler.
İhlas Haber Ajansı
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