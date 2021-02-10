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Cumhuriyet gazetesi ile Canan Arın, AK Parti'ye tazminat ödeyecek

Cumhuriyet Gazetesi ile Canan Arın, gazetenin 23 Şubat 2020 tarihli nüshasındaki bir haber nedeniyle AK Parti'ye 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
 10 Şubat 2021 15:39
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Cumhuriyet gazetesi ile Canan Arın, AK Parti'ye tazminat ödeyecek

Cumhuriyet Gazetesi ile Canan Arın, gazetenin 23 Şubat 2020 tarihli nüshasındaki bir haber nedeniyle AK Parti'ye 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

AK Parti'nin avukatı Burhanettin Sevencan, gazetede yazılan ifadelerin müvekkilinin haklarını ihlal ettiğini belirterek, davanın kabulünü istedi. Dava konusu olan ifadelerin eleştiri kapsamında olmadığını dile getiren Sevencan, ifadelerdeki kastın hakaret olduğunu kaydetti.

Davalı Cumhuriyet gazetesi avukatı Elif Tığlı Özcihan ise "Ölçülü ve orantılı eleştiri kapsamında olan söylem nedeniyle subut bulmayan davanın reddine karar verilsin." dedi.

İlgili yayının toplumdaki çocuk evliliklerinin önüne geçilmek için yapıldığını ifade eden Özcihan, yayının eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Davalı Canan Arın'ın avukatı Emine Rezzan Aydınoğlu da müvekkilinin eleştiri kapsamında ifadeler kullandığını, bunların manevi tazminata sebebiyet vermeyeceğini dile getirdi.

Beyanları ardından davayı kısmen kabul eden Hakim Hüseyin Konak, 10 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken alınarak AK Parti'ye ödenmesine hükmetti.

AK Parti avukatı Muammer Cemaloğlu'nun açtığı davanın dilekçesinde, Cumhuriyet gazetesinin 23 Şubat 2020 tarihli nüshasının 3. sayfasında yer alan "Korkunç olur" üst başlıklı Canan Arın'a atfen "Yobazlara taviz" alt başlıklı haberde, AK Parti'nin tüzel kişilik haklarına saldırıda bulunduğu, onur ve saygınlığını ihlal ettiği belirtilmiş, Arın ve gazeteden 20 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.
Anadolu Ajansı
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