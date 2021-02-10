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Memurlar.net üyelik hesabınıza 2. maili ekleyebilirsiniz.
Memurlar.net'e üye olan ziyaretçilerimizin için, üyelik hesaplarına ikinci mail adresini ekleme imkanı sağlandı.
|10 Şubat 2021 16:04
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Bilindiği üzere memurlar.net'e, mail onayı ile üye olunabilmektedir.
Mynet'in sistemi değiştirmesi nedeniyle, üyelerimizden gelen talep doğrultusunda, üyelik hesaplarına ikinci bir mail adresi eklenmesine imkan sağlanmıştır.
Üyelik hesabınıza giriş yaptıktan sonra Tercihler sekmesinden, en alt kısımdan, ikinci mail eklemesini yapabilirsiniz.
Yeni mail eklendiğinde, mail adresinize gelecek olan aktivasyon koduna tıklayarak, mailini aktive edebilirsiniz.
Not: Tercihler sayfası Mesajlaşma Ayarlarından gerekli düzenlemeyi yaparak başka üyelerin size mesaj göndermesini engelleyebilirsiniz.
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