Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında başlatılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
|10 Şubat 2021 16:09
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Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında başlatılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Edirne, İstanbul, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Sivas, Bursa, Konya ve Kırıkkale'de operasyon düzenledi.
Operasyonlarda aralarında avukat, doktor ve akademisyenlerin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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